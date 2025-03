Jacque Falcheti parte em turnê para conhecer compositoras de SP

Viajando em um motorhome com sua equipe, a cantora e compositora Jacque Falcheti está percorrendo 20 cidades do Interior paulista com o projeto "Cantautoras de SP". Nas duas primeiras rotas da turnê a artista já se apresentou em treze cidades. Na terceira e última, passará por Bauru.



Com objetivo de realizar um show inclusivo, todas as apresentações contam com intérprete de libras e apoio a pessoas com deficiência. Em Bauru, Jacque Falcheti se apresenta no Espaço Cultural Gaia, na quinta-feira (20), às 20h. No repertório, o público pode esperar pelas músicas do álbum CRUA, que é o sexto da artista e traz um formato minimalista de voz e violão, composições inéditas que Jacque fez durante suas viagens pelo mundo, que abordam temas como a solidão, o tempo, baleias, gaivotas e o amor, além da participação das cantautoras Manu Saggioro e Daísa Munhoz, da dupla Dama Gaia. Além do show, Jacque também vai ministrar um workshop gratuito sobre autogestão de carreira na música.



A turnê "Cantautoras de SP" de Jacque Falcheti é realizada com recursos do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo e visa, além dos shows com as convidadas, fazer um mapeamento das mulheres que compõem e cantam suas próprias músicas. Todo material ficará disponível no site da artista.



O que é 'cantautora'?



O termo 'cantautora' se popularizou na Europa, na década de 60, principalmente na Itália e na Espanha. É utilizado para se referir a artistas musicais que compõem e cantam suas próprias músicas.



HISTÓRICO



Cantora, compositora e escritora, realizou turnês por 16 países incluindo Europa, África e América Latina. Foi premiada em editais culturais do Brasil e também no Exterior. É formada em Música pela Universidade Federal de São Carlos e no curso de MPB/Jazz - Canto Popular do Conservatório Dramático e Musical Dr. Carlos de Campos de Tatuí (SP). Depois de 05 álbuns lançados e premiados, uma expressividade nas plataformas digitais com mais de 500 mil plays, em 2022 Jacque Falcheti lança seu projeto solo e autoral, num formato minimalista de voz e violão. O álbum 'Crua' foi premiado pelo ProAc.