Grupo OPEN realiza encontro com foco na especialização em vendas

O Grupo de Negócios e Empreendedorismo OPEN realizará na quinta-feira (20) o primeiro encontro de 2025, que tem por objetivo promover a troca de experiências fundamentadas nas melhores práticas no mundo dos negócios possibilitando networking diferenciado. O evento será realizado no Instituto de Especialização em Vendas (IEV) e, além dos convidados, contará com a presença de Victor Vieira, Fundador e CEO do IEV, que irá falar sobre a importância da capacitação dos times de vendas e com ações estratégicas nessa área impactam os negócios.



O Grupo Open nasceu com a ideia de partilhar conhecimentos e disseminar as boas prática empreendedoras por meio de Eduardo Magalhães e Kleber Silva, apresentadores do KeyCast Podcast que desde 2022 trata de temas relacionados aos negócios, empreendedorismo, inovação e tecnologia. Para a criação do Open, Vitor Tripodi, Marcelo Falcão e Antônio Beraldo se juntaram a Eduardo e Kleber para a realização dos encontros que promovem conhecimento e networking de qualidade.



O evento desta quinta-feira será realizado no IEV, que fica na Rua Antônio Alves, 19-26 Vila Santa Tereza, a partir das 19 horas. As adesões podem ser adquiridas no Sympla ( https://www.sympla.com.br/evento/open-2025/2867959), a R$ 55,00, com parte da renda destinada ao Galpão Projeto, que realiza trabalhos com moradores de rua em Bauru.