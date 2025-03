08/06/1962 - 15/03/2025. Era casado com ROSA MARIA MENDES TRACI. Deixa os filhos RITA DE CÁSSIA TRACI e JOSÉ FERNANDO TRACI JÚNIOR. Deixa familiares e amigos. Seu corpo foi velado na sala 2 do Memorial Bauru e seu sepultamento foi em 15/03/2025, às 17h, no Cemitério Memorial Bauru.