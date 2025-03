Pedido de Processante contra Markinho Souza é retirado pelo autor

O eleitor Diego Rodrigues, filiado ao partido Novo, que havia protocolado um pedido de Comissão Processante (CP) contra o vereador Markinho Souza (MDB), presidente da Câmara de Bauru, retirou seu pedido na manhã desta segunda-feira (17). Desta forma, não haverá votação sobre a instalação de mais uma CP na sessão de hoje à tarde e a tendência é de um clima menos beligerante em plenário.



A Câmara de Bauru recebeu o pedido na terça-feira (11) passada. A denúncia contra Markinho dizia que o presidente foi omisso ao não manter a ordem no plenário no dia da votação do projeto que concedeu o título de Cidadão Bauruense ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 6 de março.



"Vejo esta atitude (retirada da representação) com bons olhos. Precisamos reinstalar a paz nos trabalhos legislativos e focar única e exclusivamente na discussão dos problemas estruturantes de Bauru", afirmou Markinho há pouco, ao ser procurado pelo JCNET.



A Câmara possui uma Comissão Processante aberta em relação ao verador Eduardo Borgo (Novo), votada e aprovada na semana passada.