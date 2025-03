Força-tarefa resgata capivara e tira material preso ao corpo

Uma força-tarefa conseguiu capturar, na noite deste sábado (15), a capivara "Ludmila", que agora é "Ludmilo", porque descobriu-se tratar de um macho, que vive no Lago do Silvério, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), e retirar o material que estava preso ao corpo dele há cerca de dois meses. A capivara já retornou à sua manada neste domingo (16) pela manhã.

Uma estrutura com alimentos foi colocada às margens do lago com o objetivo de atrair os animais e permitir que a capivara ferida fosse resgatada em segurança.

No resgate foi verificado que não era uma armadilha, mas sim uma espécie de "fitilho", usado para fechar embalagens, que estava apertando o corpo do animal. A hipótese é que a capivara tenha ficado com o "fitilho" preso ao corpo enquanto nadava no lago. O material deve ter vindo com o lixo que algumas pessoas jogam e desce com a enxurrada para as águas.