CineSolarzinho chega a Bauru com sessões e pipoca gratuitas

Cinema ao ar livre, pipoca, diversão em família, tudo de graça, com sustentabilidade, ciência e tecnologia. O encanto do CineSolarzinho, a versão destinada ao público infantil do primeiro cinema itinerante movido a energia solar do Brasil, poderá ser vivenciado em Bauru, neste domingo (16), a partir das 18h30, na Praça Luiz Zuiani, no Higienópolis, com atividades para as crianças de todas as idades. Na telona serão exibidos curtas-metragens ambientais e a animação 'Wish: o Poder dos Desejos'. A entrada é livre, sem necessidade de ingresso, os filmes contam com recursos de acessibilidade e tem distribuição de pipoca.



A 1ª edição do CineSolarzinho é viabilizada pelo Programa de Ação Cultural (ProAc), com patrocínio do Grupo CPFL Energia, e apoio do Instituto CPFL e Prefeitura de Bauru. é realizada pela Brazucah Produções e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas." O cinema opera através de um furgão, uma estação móvel de ciências, arte, tecnologia, sustentabilidade e cultura de paz, que é o protagonista responsável pela magia do CineSolarzinho. O veículo é adaptado com as placas fotovoltaicas no teto e carrega todo o cinema: as cadeiras e banquetas, os sistemas de conversão de energia e armazenamento, de som e projeção, incluindo a tela. Outras informações no site da prefeitura ou por meio do link: https://www2.bauru.sp.gov.br/materia.aspx?n=45856