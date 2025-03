O pianista Fernando Paluan apresenta um repertório eclético

Com interpretações sensíveis, o pianista Fernando Paluan irá se apresentar na próxima quinta-feira (20), às 20h, no Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Bauru, trazendo um repertório eclético que promete emocionar e exaltar a beleza de obras de artistas não tão conhecidos do grande público. Com tom interativo e pedagógico, o concerto também irá desvendar histórias por trás das composições executadas e dos autores escolhidos para a programação.



Além de pianista, Paluan possui atuação destacada como regente de coral e orquestra e professor de piano erudito, técnica vocal e canto lírico. Premiado nacional e internacionalmente, ele percorreu o mundo aperfeiçoando sua arte e compartilhando seu conhecimento por meio de cursos e master classes sobre música brasileira de concerto, a fim de levar a riqueza do repertório nacional a públicos diversos.

Atualmente morando em São José do Rio Preto, o pianista foi professor do curso de música do Unisagrado e regente titular do Coral Veritas e retorna a Bauru para inaugurar a temporada 2025 do projeto "Cultura do Coração", da Paróquia Universitária do Sagrado Coração de Jesus.



Idealizado pelo diácono José Rafael Mazzoni, o projeto é coordenado pela maestrina Sonia Berriel, com apoio do padre Rodrigo Sena e da Pastoral da Comunicação (Pascom), coordenada por Glaucia Jorge Latanzio. "É a primeira vez que o projeto traz um concerto de piano de cauda e será com um pianista eminente", detalha Sonia.



O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. No Santuário, Paluan irá se apresentar com um piano Yamaha C5. No repertório, estarão artistas mundialmente conhecidos, como Chopin, mas também pianistas latino-americanos, como Alberto Ginastera e Agustín Barrios, e brasileiros, como Alberto Nepomuceno e Camargo Guarnieri.



Também haverá um momento especial para homenagear dois compositores que fizeram carreira em Bauru: Miguel Ângelo Ruiz e Nida Marchione. "Antes de executar cada obra, falo brevemente sobre o contexto e também interajo de outras formas, como em 'A Prece', de Alberto Nepomuceno. A música é o remédio da alma e quero convidar o público a conhecer obras não tão usuais nos concertos, mas que são de uma beleza fora do normal', antecipa Paluan.



O Concerto de Piano com Fernando Paluan será às 20h de quinta-feira (20), no Santuário Sagrado Coração de Jesus, que fica na rua Benedito Moreira Pinto, 7-2, Jardim Panorama. O projeto "Cultura do Coração" pede, a quem puder, a doação de um litro de leite, que será entregue a associações assistenciais de Bauru.