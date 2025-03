'1ª Econight' na Fatec Jaú mira sustentabilidade

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) será palco no dia 24 de março da primeira "Econight", que abre uma série de eventos programados para discutir temas como sustentabilidade, ESG (boas práticas nas áreas Ambiental, Social e de Governança), mercado de carbono e segurança hídrica. A iniciativa é do curso de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e as inscrições devem ser feitas por meio do link https://forms.office.com/e/JZ9vWLwQrm .



O primeiro encontro será com a renomada especialista Maria Fernanda Nóbrega dos Santos, que ministrará a palestra "Soluções baseadas na Natureza (SbN) no contexto da Drenagem e do Manejo das Águas Pluviais Urbanas", a partir das 19h, na sala de audiovisual II, no bloco 2, discutindo ações para proteger, restaurar e aumentar a resiliência das cidades diante das mudanças climáticas.



Arquiteta urbanista pela Unesp, onde cursou mestrado em Engenharia de Produção, Santos é doutora em Engenharia Urbana pela UFSCar e possui pós-doutorado em Arquitetura e Urbanismo. Ela coordena a Comissão Técnica de Águas Urbanas da Associação Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro).