Boss é solução para eventos e se preocupa com o meio ambiente

A infraestrutura sanitária de um evento é um dos fatores decisivos para garantir que os convidados ou clientes tenham uma boa experiência. Para suprir essa importante demanda, a Boss Bauru Soluções Ambientais oferece opções variadas de banheiro químico, limpeza 'in loco' dos equipamentos, além da preocupação com a destinação dos dejetos - essencial para preservação do meio ambiente.



Segundo Fernando Alves Seabra, diretor da empresa, a Boss atende eventos de variados portes e, de acordo com a necessidade do cliente, oferece as opções de banheiro simples (equipado com vaso sanitário e mictório, ideal para eventos gerais); banheiro luxo (além do vaso sanitário, conta com pia, sabonete líquido e papel toalha, oferecendo mais conforto e higiene); banheiro sofisticado (indicado para eventos premium, como casamentos e camarotes, com visual refinado e até ar-condicionado); banheiro em container: disponível com ou sem ar-condicionado, ideal para eventos de longa duração e obras, proporcionando maior espaço e conforto aos usuários.





As opções da Boss Bauru incluem banheiros climatizados (Foto: Divulgação)



Fernando Alves Seabra explica que o processo de locação é simples e rápido. "Temos um atendimento direto por telefone e WhatsApp. O cliente entra em contato, informamos os modelos disponíveis, fechamos um contrato simples e fazemos a entrega no local com agilidade, inclusive para solicitações de última hora", explica.



Além disso, a empresa oferece pacotes diferenciados para eventos de longa duração ou contratos mensais. A retirada dos equipamentos ocorre logo após o fim do evento, garantindo praticidade para os organizadores.



VANTAGEM LOGÍSTICA



Optar pelos banheiros químicos da Boss pode ser uma solução mais vantajosa do que utilizar banheiros fixos do local do evento. "Os banheiros químicos chegam limpos. Nós realizamos a higienização e reposição de insumos nos eventos de mais de um dia. Diferente de banheiros convencionais, que podem gerar odores fortes e mais trabalho na limpeza, nossos equipamentos são projetados para evitar esse tipo de problema", ressalta Seabra.



Outro diferencial é a preocupação ambiental. A Boss Banheiros Químicos conta com um próprio centro de tratamento de esgoto, garantindo o descarte correto dos resíduos e contribuindo para a preservação ambiental.



Com a diversidade de soluções, atendimento rápido e compromisso ambiental, a Boss Bauru é a melhor opção para quem busca praticidade e eficiência na organização de eventos. Para mais informações e orçamentos, o contato pode ser feito pelo telefone e WhatsApp: (14) 99183-4303.





A Boss Bauru Soluções Ambientais oferece opções luxosas para eventos premium (Foto: Divulgação)