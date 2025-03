Exames detectam nódulo em Dani Lins e jogadora ficará afastada

O Sesi Vôlei Bauru comunicou nesta sexta-feira (14) que a atleta Dani Lins ficará afastada dos jogos do time, pelo menos, até o final do returno da Superliga 2024-2025. Durante exames de rotina realizados na última semana, a levantadora foi diagnosticada com um nódulo na tireoide e vai se afastar para passar por procedimentos médicos e cuidar de sua saúde.



O prognóstico é positivo e o tratamento será conduzido de forma precoce e especializada. Para garantir sua plena recuperação, será necessário um período de afastamento dos treinos e partidas.



Dani passará por cirurgia nos próximos dias e, logo após o procedimento, dará início ao seu processo de recuperação, com acompanhamento médico contínuo.



Em nota encaminhada à imprensa, o Sesi Vôlei Bauru reafirmou seu compromisso com a saúde e o bem-estar da atleta, oferecendo toda a ajuda necessária por meio de seu departamento médico e equipe multidisciplinar, além da Unimed Bauru, que também proporciona grande suporte. A expectativa é que, com os devidos cuidados, Dani possa retornar às quadras em plenas condições de saúde.



A equipe e a torcida estão unidas em apoio à Dani Lins, na certeza de que, em breve, ela estará de volta fazendo o que ama.