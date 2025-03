Baep prende suspeito de tráfico com arma no Santa Edwirges

Policiais militares do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) de Bauru prenderam um jovem de 19 anos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo dentro de sua casa, na noite desta quinta-feira (13), no Parque Santa Edwirges.



Segundo o registro policial, a equipe do Baep avistou, no bairro, uma aglomeração de pessoas, algumas das quais denunciaram disparos de arma de fogo entre dois homens. Também indicaram um dos suspeitos.

Diante da situação, a corporação informa ter recebido autorização do proprietário da casa onde mora um dos mencionados para entrar no imóvel, onde foi localizado um revólver calibre .38 de 2 polegadas, sem numeração, e cinco munições, todos em uma cômoda. Quatro destas munições estavam picotadas. Ainda segundo a PM, dentro de um baú foram encontradas porções de maconha e R$ 830 em espécie.



Questionado pelos policiais, o suspeito confessou, preliminarmente, que a droga, a arma e o dinheiro eram de sua propriedade, consta do BO. Ele alegou também que utilizava o revólver para se defender, pois estaria em conflito com um desafeto de outro bairro. Após prestar depoimento no Plantão Policial, ele permaneceu à disposição da Justiça.