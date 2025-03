Traficante é preso após confronto com PM em estádio de Bauru

Um homem de 22 anos foi preso por tráfico de drogas por uma equipe da 3.ª Companhia da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (13), no Estádio Municipal José Spetic Filho, na Vila Dutra, em Bauru. De acordo com a corporação, ele portava porções de maconha em uma pochete, resistiu à abordagem e fugiu pelo campo até alcançar um dos portões, onde foi contido.



Ainda segundo o boletim de ocorrência (BO), ele avançou contra os policiais, com quem trocou socos, sendo rendido após o uso da força para ser algemado. Na sequência, foi conduzido à delegacia para prestar depoimento.



Consta do registro da ocorrência, que o jovem estava com 42 porções de maconha embaladas para venda, um pedaço maior da mesma droga e R$ 271 em espécie, quantia que, de acordo com a polícia, foi obtida de forma ilícita.



No Plantão Policial, foi constatado que ele não tinha antecedentes criminais. Mesmo sim, permaneceu à disposição da Justiça.

Distrital

Recentemente, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) divulgou que lacrou a bilheteria do Estádio José Spetic Filho, justamente para melhorar a segurança do público que frequenta o distrital. O espaço também recebeu serviços de limpeza e manutenção no campo e arquibancadas.