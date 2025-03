Identificado grupo que invadiu casa para roubar e agrediu idoso

Botucatu - A Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), identificou dois jovens e dois adolescentes suspeitos de invadirem a casa de um aposentado de 68 anos na madrugada do último dia 11 de janeiro, na Vila Assumpção, e de agredirem o idoso com tapas no rosto e coronhadas na cabeça durante o roubo.



De acordo com o registro policial, na ocasião, a vítima ouviu três homens ameaçando arrombar sua porta e acabou permitindo a entrada dos suspeitos. Já dentro do imóvel, o trio passou a desferir tapas no rosto do aposentado e coronhadas na cabeça dele.



Segundo o idoso, ao menos um dos criminosos portava arma de fogo. Além de R$ 250,00 em dinheiro, o grupo fugiu levando dois relógios. A vítima acionou a Guarda Civil Municipal (GCM) somente pela manhã e registrou a ocorrência no plantão policial.



Após investigações, equipes da DIG identificaram dois jovens de 21 anos e dois adolescentes, um homem de 17 anos e uma mulher de 16 anos, como os autores do roubo. Os dois maiores responderão pelo crime e, os dois adolescentes, pelo ato infracional.