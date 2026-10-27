A possibilidade de mudanças no modelo de gestão das creches municipais de Birigui provocou reação na Câmara Municipal. Na última semana, o vereador Cleverson José de Souza, o Tody (Avante), ocupou a tribuna para questionar o que classificou como uma tentativa de terceirização dos Centros de Educação Infantil (CEIs).

Em um discurso marcado por críticas ao modelo, o parlamentar afirmou que a transferência da administração das unidades para organizações terceirizadas ou da sociedade civil pode trazer consequências para a qualidade do atendimento às crianças e para a valorização dos profissionais da educação.

“Creche não é mercadoria!”, declarou Tody durante o pronunciamento.