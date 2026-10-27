A possibilidade de mudanças no modelo de gestão das creches municipais de Birigui provocou reação na Câmara Municipal. Na última semana, o vereador Cleverson José de Souza, o Tody (Avante), ocupou a tribuna para questionar o que classificou como uma tentativa de terceirização dos Centros de Educação Infantil (CEIs).
Em um discurso marcado por críticas ao modelo, o parlamentar afirmou que a transferência da administração das unidades para organizações terceirizadas ou da sociedade civil pode trazer consequências para a qualidade do atendimento às crianças e para a valorização dos profissionais da educação.
“Creche não é mercadoria!”, declarou Tody durante o pronunciamento.
O vereador também demonstrou preocupação com a utilização dos recursos públicos destinados à educação infantil. Segundo ele, a mudança no modelo de gestão precisa ser acompanhada com atenção para garantir que o atendimento oferecido às crianças seja preservado e que os profissionais da rede não sejam prejudicados.
Representação no Tribunal de Contas
Além da manifestação na tribuna, Tody anunciou que está formalizando uma representação junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).
De acordo com o vereador, a medida pretende provocar a análise dos procedimentos administrativos relacionados à possível mudança na gestão das creches e acompanhar a aplicação dos recursos públicos destinados à educação básica.
A discussão envolve modelos de parceria entre o poder público e organizações da sociedade civil para a prestação de serviços educacionais e coloca em lados distintos diferentes entendimentos sobre a forma de administrar as unidades de educação infantil.
O tema deve continuar sendo acompanhado pela Câmara Municipal e poderá ganhar novos desdobramentos a partir da representação anunciada pelo parlamentar junto ao Tribunal de Contas.
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