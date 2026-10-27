27 de outubro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira (27) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (27)
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (27)

Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (27), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.

THEREZINHA CARDOSO SILVA – Araçatuba
Idade: 86 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 26/10/2026, às 14h
Sepultamento: 27/10/2026, às 17h
Local: Cemitério não informado

ADRIANA OHARA NAKAGUMA – Araçatuba
Idade: 62 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 26/10/2026, às 15h
Sepultamento: 27/10/2026, às 10h30
Local: Cemitério Jardim da Luz

ALTAIR TEIXEIRA – Araçatuba
Idade: 68 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 27/10/2026, às 7h30
Sepultamento: 28/10/2026, horário indefinido
Local: Cemitério Saudade

ROSANE LONGO – Birigui
Idade: 68 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 26/10/2026, às 19h
Sepultamento: 27/10/2026, às 14h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

GILENO ALVES DA SILVA – Birigui
Idade: 81 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 27/10/2026, às 3h
Sepultamento: 27/10/2026, às 15h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

MARIA ROSA GEMINIANO ROLIM – Brejo Alegre
Idade: 76 anos
Velório: Velório Municipal de Brejo Alegre
Data: 27/10/2026, às 6h
Sepultamento: 27/10/2026, às 17h
Local: Cemitério Municipal de Brejo Alegre

ALOISIO ROSSINI (PINGO) – Birigui
Idade: 67 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala Suíte 1)
Data: 27/10/2026, às 7h30
Sepultamento: 27/10/2026, às 16h
Local: Cemitério da Consolação, em Birigui

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