A Prefeitura de Guaiçara, região de Araçatuba, abriu concurso público com 33 vagas para profissionais de diferentes áreas, além da formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 17.716,50, enquanto a remuneração para cargos da área educacional pode ser calculada por hora-aula.
As oportunidades estão previstas no edital nº 01/2026 e abrangem funções nos setores de educação, saúde, administração e serviços operacionais. A organização do processo seletivo está sob responsabilidade da empresa Império Assessoria e Concursos Ltda.
Confira os cargos disponíveis
O concurso reúne oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade. Veja a relação completa das funções previstas no edital:
Educação e apoio escolar
- Auxiliar Folguista — ensino fundamental;
- Cuidador Residente — ensino fundamental;
- Inspetor de Alunos — ensino médio;
- Merendeira — ensino fundamental incompleto;
- Monitor de Ônibus — ensino médio;
- PEB I – 1º ao 5º ano — curso normal de magistério em nível médio ou superior;
- PEB I – Educação Infantil — ensino superior;
- PEB II – Arte — ensino superior;
- PEB II – Educação Física — ensino superior;
- PEB II – Informática — ensino superior;
- PEB II – Inglês — ensino superior.
Saúde e assistência
- Agente Comunitário de Saúde — ensino médio;
- Assistente Social — ensino superior;
- Atendente de Consultório Dentário — ensino médio;
- Enfermeiro — ensino superior;
- Farmacêutico — ensino superior;
- Fisioterapeuta — ensino superior;
- Médico — ensino superior;
- Médico Psiquiatra — ensino superior;
- Psicólogo — ensino superior;
- Técnico em Enfermagem — formação técnica.
Administração, fiscalização e serviços gerais
- Assistente Administrativo I — ensino médio;
- Auxiliar Administrativo II — ensino médio;
- Encanador — ensino fundamental incompleto;
- Fiscal de Postura — ensino médio;
- Fiscal de Tributos — ensino médio;
- Jardineiro — ensino fundamental incompleto;
- Motorista — ensino fundamental;
- Operador Braçal — ensino fundamental;
- Operador de Máquinas — ensino fundamental;
- Pedreiro — ensino fundamental;
- Tratorista — ensino fundamental.
A remuneração informada no edital varia de R$ 21,38 por hora-aula a R$ 17.716,50, com jornadas que podem chegar a 40 horas semanais, conforme o cargo.
Inscrições e taxas
As inscrições começam às 8h desta terça-feira (27) e têm como prazo final previsto o dia 11 de novembro de 2026.
Os interessados devem acessar o portal da banca organizadora pelo endereço: https://portal.imperioconcursos.com.br/edital/ver/165
A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 80, de acordo com a função escolhida. O edital completo, com as exigências e as regras de participação, também pode ser consultado no site.
A seleção terá prova objetiva, de caráter eliminatório, para todos os cargos. Conforme o cronograma previsto, a aplicação está marcada para 6 ou 20 de dezembro de 2026. Dependendo da função, os candidatos também poderão passar por prova de títulos ou prova prática.
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