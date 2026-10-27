27 de outubro de 2026
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GUAIÇARA

Concurso na região abre 33 vagas com salários de até R$ 17 mil

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Câmara de Guaiçara
Edital contempla cargos de diferentes escolaridades; inscrições começam nesta terça-feira (27)
Edital contempla cargos de diferentes escolaridades; inscrições começam nesta terça-feira (27)

A Prefeitura de Guaiçara, região de Araçatuba, abriu concurso público com 33 vagas para profissionais de diferentes áreas, além da formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 17.716,50, enquanto a remuneração para cargos da área educacional pode ser calculada por hora-aula.

As oportunidades estão previstas no edital nº 01/2026 e abrangem funções nos setores de educação, saúde, administração e serviços operacionais. A organização do processo seletivo está sob responsabilidade da empresa Império Assessoria e Concursos Ltda.

Confira os cargos disponíveis

O concurso reúne oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade. Veja a relação completa das funções previstas no edital:

Educação e apoio escolar

  • Auxiliar Folguista — ensino fundamental;
  • Cuidador Residente — ensino fundamental;
  • Inspetor de Alunos — ensino médio;
  • Merendeira — ensino fundamental incompleto;
  • Monitor de Ônibus — ensino médio;
  • PEB I – 1º ao 5º ano — curso normal de magistério em nível médio ou superior;
  • PEB I – Educação Infantil — ensino superior;
  • PEB II – Arte — ensino superior;
  • PEB II – Educação Física — ensino superior;
  • PEB II – Informática — ensino superior;
  • PEB II – Inglês — ensino superior.

Saúde e assistência

  • Agente Comunitário de Saúde — ensino médio;
  • Assistente Social — ensino superior;
  • Atendente de Consultório Dentário — ensino médio;
  • Enfermeiro — ensino superior;
  • Farmacêutico — ensino superior;
  • Fisioterapeuta — ensino superior;
  • Médico — ensino superior;
  • Médico Psiquiatra — ensino superior;
  • Psicólogo — ensino superior;
  • Técnico em Enfermagem — formação técnica.

Administração, fiscalização e serviços gerais

  • Assistente Administrativo I — ensino médio;
  • Auxiliar Administrativo II — ensino médio;
  • Encanador — ensino fundamental incompleto;
  • Fiscal de Postura — ensino médio;
  • Fiscal de Tributos — ensino médio;
  • Jardineiro — ensino fundamental incompleto;
  • Motorista — ensino fundamental;
  • Operador Braçal — ensino fundamental;
  • Operador de Máquinas — ensino fundamental;
  • Pedreiro — ensino fundamental;
  • Tratorista — ensino fundamental.

A remuneração informada no edital varia de R$ 21,38 por hora-aula a R$ 17.716,50, com jornadas que podem chegar a 40 horas semanais, conforme o cargo.

Inscrições e taxas

As inscrições começam às 8h desta terça-feira (27) e têm como prazo final previsto o dia 11 de novembro de 2026.

Os interessados devem acessar o portal da banca organizadora pelo endereço: https://portal.imperioconcursos.com.br/edital/ver/165

A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 80, de acordo com a função escolhida. O edital completo, com as exigências e as regras de participação, também pode ser consultado no site.

A seleção terá prova objetiva, de caráter eliminatório, para todos os cargos. Conforme o cronograma previsto, a aplicação está marcada para 6 ou 20 de dezembro de 2026. Dependendo da função, os candidatos também poderão passar por prova de títulos ou prova prática.

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