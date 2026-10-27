A Prefeitura de Guaiçara, região de Araçatuba, abriu concurso público com 33 vagas para profissionais de diferentes áreas, além da formação de cadastro reserva. Os salários chegam a R$ 17.716,50, enquanto a remuneração para cargos da área educacional pode ser calculada por hora-aula.

As oportunidades estão previstas no edital nº 01/2026 e abrangem funções nos setores de educação, saúde, administração e serviços operacionais. A organização do processo seletivo está sob responsabilidade da empresa Império Assessoria e Concursos Ltda.

Confira os cargos disponíveis

O concurso reúne oportunidades para candidatos com diferentes níveis de escolaridade. Veja a relação completa das funções previstas no edital: