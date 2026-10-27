Pacientes de Araçatuba que utilizam o transporte gratuito da Secretaria Municipal de Saúde para consultas, exames e outros procedimentos em cidades da região e de outras partes do estado deverão ficar atentos a uma mudança no local de embarque. A partir de 1º de novembro, as viagens passarão a sair das plataformas 13 a 18 do Terminal Rodoviário do município.
Até então, o embarque era realizado no Centro de Especialidades Auxilium. A alteração também vale para o desembarque dos usuários do serviço.
O transporte municipal é destinado a pessoas que precisam se deslocar para outros municípios para receber atendimento médico, realizar exames, passar por cirurgias ou dar continuidade a tratamentos especializados.
Orientação aos pacientes
O Setor de Transporte do Departamento de Assistência Hospitalar orienta os passageiros e acompanhantes a chegarem à rodoviária com pelo menos 30 minutos de antecedência. Também é necessário respeitar os horários definidos previamente para cada viagem.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a mudança pretende oferecer melhores condições de espera aos usuários. A rodoviária funciona durante 24 horas, inclusive aos fins de semana, e conta com banheiros, água potável e serviço de segurança.
Guardas municipais que atuam no terminal poderão auxiliar na organização e no atendimento aos pacientes, conforme a disponibilidade das equipes.
Até 90 pacientes são transportados por dia
A frota da Saúde de Araçatuba atende, em média, entre 80 e 90 pacientes diariamente. Entre os destinos mais frequentes estão Barretos, Buritama, Ilha Solteira, Jaci, Jaú, Mirandópolis, Pirangi, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo e Tupã.
Os deslocamentos são realizados para diferentes necessidades médicas, como tratamentos oncológicos, sessões de fisioterapia, consultas com especialistas, exames específicos e cirurgias eletivas.
Como solicitar o transporte
O serviço deve ser solicitado e agendado diretamente no Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na Rua Floriano Peixoto, nº 233, na região central de Araçatuba.
Os pacientes devem verificar os horários de suas viagens e seguir as orientações do setor para evitar atrasos ou problemas no embarque.
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