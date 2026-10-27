Pacientes de Araçatuba que utilizam o transporte gratuito da Secretaria Municipal de Saúde para consultas, exames e outros procedimentos em cidades da região e de outras partes do estado deverão ficar atentos a uma mudança no local de embarque. A partir de 1º de novembro, as viagens passarão a sair das plataformas 13 a 18 do Terminal Rodoviário do município.

Até então, o embarque era realizado no Centro de Especialidades Auxilium. A alteração também vale para o desembarque dos usuários do serviço.

O transporte municipal é destinado a pessoas que precisam se deslocar para outros municípios para receber atendimento médico, realizar exames, passar por cirurgias ou dar continuidade a tratamentos especializados.

Orientação aos pacientes