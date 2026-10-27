Araçatuba registrou uma mudança brusca na temperatura entre segunda-feira (26) e esta terça-feira (27). Após máxima de 30°C ontem, os termômetros não devem passar dos 26°C nesta terça-feira, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. A queda prevista é de 4°C.
Nesta terça-feira, a mínima prevista é de 16°C, com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Não há previsão de chuva para hoje.
Chuva deve chegar na quarta-feira
Segundo a Defesa Civil, a chuva deve chegar a Araçatuba na quarta-feira (28), principalmente à noite. A temperatura deve variar entre 18°C e 28°C, com previsão de 3 milímetros de chuva.
Na quinta-feira (29), os termômetros devem marcar entre 21°C e 23°C. Além disso, o dia terá o maior volume de chuva previsto para a semana, com acumulado de 12 milímetros.
Já na sexta-feira (30), a máxima volta a subir para 28°C. Há previsão de pancadas de chuva à tarde, com acumulado de 1 milímetro.
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