Araçatuba registrou uma mudança brusca na temperatura entre segunda-feira (26) e esta terça-feira (27). Após máxima de 30°C ontem, os termômetros não devem passar dos 26°C nesta terça-feira, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. A queda prevista é de 4°C.

Nesta terça-feira, a mínima prevista é de 16°C, com sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Não há previsão de chuva para hoje.

Chuva deve chegar na quarta-feira

Segundo a Defesa Civil, a chuva deve chegar a Araçatuba na quarta-feira (28), principalmente à noite. A temperatura deve variar entre 18°C e 28°C, com previsão de 3 milímetros de chuva.