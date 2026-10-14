Dois jovens jogadores com trajetória no futebol da região de Araçatuba vão representar o Palmeiras em um torneio internacional sub-12 na Coreia do Sul. O goleiro Ademar, de 12 anos, e o meia Arthur Vitalino integram a equipe que enfrentará clubes e seleções de diferentes países.
Segundo as informações divulgadas, a competição é organizada pela Federação Coreana de Futebol e terá representantes da Ásia, da Europa e das Américas.
Entre os participantes anunciados estão Sporting, de Portugal, Orlando City, dos Estados Unidos, e a seleção chinesa sub-12.
Será a primeira participação do Palmeiras no torneio, conforme as informações repassadas à reportagem.
De Araçatuba ao Palmeiras
Antes de chegar ao Palmeiras, Ademar atuou pelo Clube Atlético Paulista, de Araçatuba, e participou dos treinamentos da Academia de Goleiros Paredão, comandada pelo professor Léo Massarotto.
O goleiro ingressou nas categorias de base do clube paulista em 2025, temporada em que conquistou o título estadual da categoria.
Atualmente, aos 12 anos, disputa sua segunda temporada pelo Palmeiras.
Ademar também chama a atenção pela estatura: mede 1,81 metro. O jovem é filho de um ex-goleiro e ex-preparador de goleiros da Associação Esportiva Araçatuba (AEA).
Arthur passou pelo Bandeirantes
O meia Arthur Vitalino chegou ao Palmeiras neste ano, após defender o Bandeirantes de Birigui no Campeonato Paulista de 2025.
Na competição, destacou-se pela participação ofensiva e pelos gols marcados durante a campanha da equipe biriguiense, que avançou de fase.
Antes de ingressar no Palmeiras, Arthur também passou pelo MG Futsal, de Araçatuba, e pelo Clube Atlético Paulista.
O jogador é neto de Luís Antônio Vitalino, ex-presidente da Liga Araçatubense de Futsal, que atuou no desenvolvimento da modalidade na cidade.
Experiência internacional
Na Coreia do Sul, os dois jogadores terão a oportunidade de enfrentar adversários de diferentes países e conhecer outras formas de jogar futebol.
A participação representa mais uma etapa na formação esportiva dos jovens, que iniciaram suas trajetórias em equipes de Araçatuba e Birigui antes de chegar às categorias de base do Palmeiras.
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