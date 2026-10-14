Dois jovens jogadores com trajetória no futebol da região de Araçatuba vão representar o Palmeiras em um torneio internacional sub-12 na Coreia do Sul. O goleiro Ademar, de 12 anos, e o meia Arthur Vitalino integram a equipe que enfrentará clubes e seleções de diferentes países.

Segundo as informações divulgadas, a competição é organizada pela Federação Coreana de Futebol e terá representantes da Ásia, da Europa e das Américas.

Entre os participantes anunciados estão Sporting, de Portugal, Orlando City, dos Estados Unidos, e a seleção chinesa sub-12.