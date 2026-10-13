Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (13), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.

IRACI SOARES FATTORI – Araçatuba

Idade: 89 anos

Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade

Data: 13/10/2026, às 6h

Sepultamento: 13/10/2026, às 17h

Local: Cemitério Saudade