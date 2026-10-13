13 de outubro de 2026
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LUTO

Veja o obituário desta terça-feira (13) em Araçatuba e Santópolis

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (13)
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (13)

Confira os velórios e sepultamentos programados para esta terça-feira (13), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.

IRACI SOARES FATTORI – Araçatuba
Idade: 89 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 13/10/2026, às 6h
Sepultamento: 13/10/2026, às 17h
Local: Cemitério Saudade

IVONE LOURENÇO MARQUES – Araçatuba
Idade: 61 anos
Velório: Capela Municipal
Data: 12/10/2026, às 23h
Sepultamento: 10/10/2026, às 14h
Local: Cemitério Recanto de Paz

MARCONE BRITO DA SILVA – Araçatuba
Idade: 50 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 13/10/2026, às 9h
Sepultamento: 10/10/2026, horário não definido
Local: Cemitério Recanto de Paz

MARIA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO – Araçatuba
Idade: 74 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 13/10/2026, às 8h
Sepultamento: 10/10/2026, horário não definido
Local: Cemitério Recanto de Paz

IDALICIA MARIA DE SOUZA SANTOS – Araçatuba
Idade: 99 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 13/10/2026, às 10h
Sepultamento: 13/10/2026, horário não definido
Local: Cemitério Recanto de Paz

MARIA DAS DORES NORONHA SANTOS – Santópolis do Aguapeí
Idade: 61 anos
Velório: Velório Municipal de Santópolis do Aguapeí
Data: 13/10/2026, às 11h30
Sepultamento: 14/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Municipal de Santópolis do Aguapeí

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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