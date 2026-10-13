A região de Araçatuba deve enfrentar novos períodos de chuva ao longo desta semana, com possibilidade de temporais e acumulados superiores a 60 milímetros entre quarta-feira (14) e sexta-feira (16). O alerta da Defesa Civil para o estado de São Paulo aponta risco de raios, rajadas de vento e pontos isolados de granizo.
A previsão regional, com base em informações do radar meteorológico do IPMet, ligado à Unesp de Bauru, indica mudança nas condições do tempo após o período de calor registrado no fim de semana, quando as temperaturas se aproximaram dos 40°C em algumas localidades.
Com a chegada das instabilidades, as temperaturas devem diminuir. Para Araçatuba, a previsão indica máximas em torno de 27°C e mínimas próximas de 20°C, além da possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia.
Instabilidade pode provocar alagamentos
Segundo a Defesa Civil, a instabilidade está associada à atuação de um cavado meteorológico e à aproximação de uma frente fria pelo oceano. O sistema deve favorecer a ocorrência de pancadas de chuva em diversas regiões paulistas.
O órgão também alerta que a sequência de precipitações pode deixar o solo encharcado, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas e elevação do nível de rios e córregos, principalmente em áreas vulneráveis.
Na terça-feira (13), os maiores acumulados eram esperados sobretudo nas regiões oeste e sul do estado. Para quarta-feira (14), a previsão indicava chuva mais abrangente, de intensidade moderada a forte, enquanto na quinta-feira (15) as pancadas deveriam continuar em diferentes áreas paulistas.
Na região de Araçatuba, o volume acumulado previsto para o período de quarta a sexta-feira pode superar 60 milímetros, conforme a projeção regional informada. Os valores podem mudar de acordo com a evolução das condições meteorológicas.
Orientações durante a chuva
A Defesa Civil recomenda que a população evite atravessar ruas alagadas e trechos com correnteza, tanto a pé quanto de carro. Também é importante não permanecer próximo a rios e córregos durante períodos de chuva intensa.
Em caso de tempestades com raios e ventos fortes, a orientação é procurar abrigo seguro e manter distância de árvores, postes, áreas abertas e estruturas metálicas. Motoristas devem reduzir a velocidade e nunca tentar atravessar pontos inundados.
O órgão orienta ainda que os moradores mantenham o celular habilitado para receber alertas de emergência. Para receber avisos por SMS, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199.
Em situações de emergência, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.
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