A região de Araçatuba deve enfrentar novos períodos de chuva ao longo desta semana, com possibilidade de temporais e acumulados superiores a 60 milímetros entre quarta-feira (14) e sexta-feira (16). O alerta da Defesa Civil para o estado de São Paulo aponta risco de raios, rajadas de vento e pontos isolados de granizo.

A previsão regional, com base em informações do radar meteorológico do IPMet, ligado à Unesp de Bauru, indica mudança nas condições do tempo após o período de calor registrado no fim de semana, quando as temperaturas se aproximaram dos 40°C em algumas localidades.

Com a chegada das instabilidades, as temperaturas devem diminuir. Para Araçatuba, a previsão indica máximas em torno de 27°C e mínimas próximas de 20°C, além da possibilidade de chuva em diferentes momentos do dia.