Confira os velórios e sepultamentos programados para esta quarta-feira (14), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros disponibilizados pelas funerárias e serviços funerários.
JOSÉ FERREIRA DA SILVA – Araçatuba
Idade: 60 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 13/10/2026, às 16h
Sepultamento: 14/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Jardim da Luz
CARLOS KAZUO GUSKUMA – Araçatuba
Idade: 60 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 13/10/2026, às 19h30
Sepultamento: 14/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Saudade
ILDA JOSÉ PEREIRA – Araçatuba
Idade: 62 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 13/10/2026, às 21h30
Sepultamento: 14/10/2026, horário não definido
Local: Cemitério Recanto de Paz
CRISTIAN RICARDO SOARES – Araçatuba
Idade: 51 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 13/10/2026, às 23h
Sepultamento: 14/10/2026, às 11h
Local: Cemitério Jardim da Luz
MARIA ALZIRA R. FAVARO – Araçatuba
Idade: 99 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 14/10/2026, às 7h30
Sepultamento: 14/10/2026, horário não definido
Local: Cemitério Saudade
LAURO MORENO – Araçatuba
Idade: 83 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 14/10/2026, às 1h30
Sepultamento: 14/10/2026, horário não definido
Local: Cemitério Recanto de Paz
CECÍLIO JOSÉ DA CRUZ – Bento de Abreu
Idade: Não informada
Velório: Capela na cidade de Bento de Abreu
Data: 14/10/2026, às 8h30
Sepultamento: 14/10/2026, às 17h
Local: Cemitério Bento de Abreu
TOMIO SONODA – Araçatuba
Idade: 72 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 14/10/2026, às 10h
Sepultamento: 14/10/2026, horário não definido
Local: Cemitério Saudade
MARIA DAS DORES NORONHA SANTOS – Santópolis do Aguapeí
Idade: 61 anos
Velório: Velório Municipal de Santópolis do Aguapeí
Data: 13/10/2026, às 13h
Sepultamento: 14/10/2026, às 10h
Local: Cemitério Municipal de Santópolis do Aguapeí
MARIA APARECIDA MALDONADO FOLINI – Birigui
Idade: 75 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 14/10/2026, às 7h
Sepultamento: 14/10/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui
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