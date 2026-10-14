Um homem fugiu após receber voz de prisão por suspeita de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (13), no bairro Vila Nova, em Guararapes. Apesar das buscas realizadas por policiais militares, com apoio de outras equipes, ele não foi localizado.

Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de entorpecentes com o suspeito e em um esconderijo próximo a um muro. Ao todo, foram apreendidos 7 gramas de cocaína e 81 gramas de crack.

A equipe também recolheu R$ 36 em dinheiro e um aparelho celular. O material foi encaminhado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como tráfico de drogas.