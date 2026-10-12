O obituário desta segunda-feira (12) reúne seis registros de falecimentos em Araçatuba, Birigui e Clementina. Confira os nomes, as idades e as informações sobre os sepultamentos.

Araçatuba

Julinda Saraiva da Silva, 90 anos – Faleceu nesta segunda-feira (12). Sepultamento na terça-feira (13), às 10h, no Cemitério Recanto de Paz. Velório na Cardassi.

Maria de Lourdes Teodoro de Oliveira, 89 anos – Faleceu nesta segunda-feira (12). Sepultamento às 14h, no Cemitério Recanto de Paz. Velório na Cardassi (Prestes Maia).