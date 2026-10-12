O obituário desta segunda-feira (12) reúne seis registros de falecimentos em Araçatuba, Birigui e Clementina. Confira os nomes, as idades e as informações sobre os sepultamentos.
Araçatuba
Julinda Saraiva da Silva, 90 anos – Faleceu nesta segunda-feira (12). Sepultamento na terça-feira (13), às 10h, no Cemitério Recanto de Paz. Velório na Cardassi.
Maria de Lourdes Teodoro de Oliveira, 89 anos – Faleceu nesta segunda-feira (12). Sepultamento às 14h, no Cemitério Recanto de Paz. Velório na Cardassi (Prestes Maia).
Tereza Duarte Basile, 88 anos – Faleceu no domingo (11). Sepultamento às 17h, no Cemitério da Saudade. Velório na Laluce.
Birigui
Severino João da Silva, 75 anos – Faleceu no domingo (11). Sepultamento às 13h, no Cemitério da Consolação. Velório no Memorial São Judas Tadeu.
Anézio dos Reis, 81 anos – Faleceu no domingo (11). Sepultamento às 14h, no Cemitério da Consolação. Velório no Memorial São Judas Tadeu.
Clementina
Antonio Donizete Gallo, 67 anos – Faleceu no domingo (11). Sepultamento às 16h, no Cemitério Municipal. Velório Municipal de Clementina.
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