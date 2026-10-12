12 de outubro de 2026
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OBITUÁRIO

Obituário: confira os falecimentos desta segunda-feira (12)

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Arquivo

O obituário desta segunda-feira (12) reúne seis registros de falecimentos em Araçatuba, Birigui e Clementina. Confira os nomes, as idades e as informações sobre os sepultamentos.

Araçatuba

Julinda Saraiva da Silva, 90 anos – Faleceu nesta segunda-feira (12). Sepultamento na terça-feira (13), às 10h, no Cemitério Recanto de Paz. Velório na Cardassi.

Maria de Lourdes Teodoro de Oliveira, 89 anos – Faleceu nesta segunda-feira (12). Sepultamento às 14h, no Cemitério Recanto de Paz. Velório na Cardassi (Prestes Maia).

Tereza Duarte Basile, 88 anos – Faleceu no domingo (11). Sepultamento às 17h, no Cemitério da Saudade. Velório na Laluce.

Birigui

Severino João da Silva, 75 anos – Faleceu no domingo (11). Sepultamento às 13h, no Cemitério da Consolação. Velório no Memorial São Judas Tadeu.

Anézio dos Reis, 81 anos – Faleceu no domingo (11). Sepultamento às 14h, no Cemitério da Consolação. Velório no Memorial São Judas Tadeu.

Clementina

Antonio Donizete Gallo, 67 anos – Faleceu no domingo (11). Sepultamento às 16h, no Cemitério Municipal. Velório Municipal de Clementina.

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