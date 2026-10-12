A previsão do tempo em Araçatuba indica uma semana de calor, pancadas de chuva e queda nas temperaturas nos próximos dias. Os termômetros podem chegar aos 33°C até quarta-feira (14), mas as máximas devem cair para 27°C a partir de quinta-feira (15).

Nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, a previsão aponta sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado. À noite, há possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 21°C e 33°C.

Já na terça-feira (13), o calor continua, com máxima de 33°C. No entanto, a chuva deve aparecer durante a tarde e a noite, com volume previsto de 10 milímetros.