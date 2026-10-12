A previsão do tempo em Araçatuba indica uma semana de calor, pancadas de chuva e queda nas temperaturas nos próximos dias. Os termômetros podem chegar aos 33°C até quarta-feira (14), mas as máximas devem cair para 27°C a partir de quinta-feira (15).
Nesta segunda-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, a previsão aponta sol entre muitas nuvens, com períodos de céu nublado. À noite, há possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas variam entre 21°C e 33°C.
Já na terça-feira (13), o calor continua, com máxima de 33°C. No entanto, a chuva deve aparecer durante a tarde e a noite, com volume previsto de 10 milímetros.
A quarta-feira (14) merece atenção. Segundo a previsão, Araçatuba terá sol entre nuvens pela manhã, mas há possibilidade de chuva forte à tarde e à noite. O acumulado estimado é de 18 milímetros, com temperaturas entre 22°C e 33°C.
Temperaturas caem a partir de quinta-feira
Na quinta-feira (15), a máxima prevista cai para 27°C. O dia terá sol entre nuvens e possibilidade de chuva rápida, com acumulado de 15 milímetros.
A sexta-feira (16) também deve registrar máxima de 27°C e mínima de 20°C. Além disso, a previsão aponta 21 milímetros de chuva, o maior volume diário estimado para a semana.
No sábado (17), os termômetros devem variar entre 19°C e 27°C. O céu terá muitas nuvens, com possibilidade de pancadas à noite, embora o acumulado previsto seja de zero milímetro.
Por fim, o domingo (18) deve ter tempo firme, com sol durante o dia e aumento da nebulosidade à noite. A temperatura mínima pode chegar a 16°C, enquanto a máxima não deve ultrapassar 26°C.
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