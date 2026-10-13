A composição da Câmara Municipal de Penápolis foi alterada após a cassação do diploma do vereador Rodolfo Valadão Ambrósio, conhecido como Dr. Rodolfo (PSD). Com a decisão da Justiça Eleitoral, Diogo Corassa (Podemos) passou a ter direito a uma das 13 cadeiras do Legislativo.
A cassação foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em processo relacionado ao uso de recursos próprios acima do limite permitido na campanha eleitoral de 2024.
Como consequência, a Justiça Eleitoral realizou, na sexta-feira (9), um novo cálculo do resultado das eleições proporcionais, com a redistribuição das vagas da Câmara.
Mudança na composição
Diogo Corassa, que disputou as eleições municipais de 2024 pelo Podemos, foi diplomado pela Justiça Eleitoral após a revisão dos resultados.
A alteração ocorre durante a legislatura 2025-2028 e não representa a realização de uma nova eleição, mas o cumprimento de uma decisão judicial que modificou a distribuição das cadeiras conquistadas em 2024.
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