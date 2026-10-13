A composição da Câmara Municipal de Penápolis foi alterada após a cassação do diploma do vereador Rodolfo Valadão Ambrósio, conhecido como Dr. Rodolfo (PSD). Com a decisão da Justiça Eleitoral, Diogo Corassa (Podemos) passou a ter direito a uma das 13 cadeiras do Legislativo.

A cassação foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em processo relacionado ao uso de recursos próprios acima do limite permitido na campanha eleitoral de 2024.

Como consequência, a Justiça Eleitoral realizou, na sexta-feira (9), um novo cálculo do resultado das eleições proporcionais, com a redistribuição das vagas da Câmara.

Mudança na composição