13 de outubro de 2026
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DANÇA DAS CADEIRAS

Dr. Rodolfo perde mandato e Diogo Corassa assume em Penápolis

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Diogo Corassa, do Podemos, assume vaga após decisão da Justiça Eleitoral que determinou novo cálculo da distribuição de cadeiras
Diogo Corassa, do Podemos, assume vaga após decisão da Justiça Eleitoral que determinou novo cálculo da distribuição de cadeiras

A composição da Câmara Municipal de Penápolis foi alterada após a cassação do diploma do vereador Rodolfo Valadão Ambrósio, conhecido como Dr. Rodolfo (PSD). Com a decisão da Justiça Eleitoral, Diogo Corassa (Podemos) passou a ter direito a uma das 13 cadeiras do Legislativo.

A cassação foi determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em processo relacionado ao uso de recursos próprios acima do limite permitido na campanha eleitoral de 2024.

Como consequência, a Justiça Eleitoral realizou, na sexta-feira (9), um novo cálculo do resultado das eleições proporcionais, com a redistribuição das vagas da Câmara.

Mudança na composição

Diogo Corassa, que disputou as eleições municipais de 2024 pelo Podemos, foi diplomado pela Justiça Eleitoral após a revisão dos resultados.

A alteração ocorre durante a legislatura 2025-2028 e não representa a realização de uma nova eleição, mas o cumprimento de uma decisão judicial que modificou a distribuição das cadeiras conquistadas em 2024.

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