A Operação Padroeira 2026 registrou 558 flagrantes de excesso de velocidade nas rodovias das regiões de Araçatuba, Penápolis e Andradina, entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12). O balanço foi divulgado nesta terça-feira (13) pela 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (2º BPRv).

Durante a operação, os policiais realizaram 5.902 testes de etilômetro, que resultaram em 36 autuações relacionadas à alcoolemia.

As equipes também flagraram 75 ultrapassagens em locais proibidos e 251 ocupantes de veículos sem cinto de segurança ou sistema de retenção adequado.

Acidentes nas rodovias