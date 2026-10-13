A Operação Padroeira 2026 registrou 558 flagrantes de excesso de velocidade nas rodovias das regiões de Araçatuba, Penápolis e Andradina, entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12). O balanço foi divulgado nesta terça-feira (13) pela 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (2º BPRv).
Durante a operação, os policiais realizaram 5.902 testes de etilômetro, que resultaram em 36 autuações relacionadas à alcoolemia.
As equipes também flagraram 75 ultrapassagens em locais proibidos e 251 ocupantes de veículos sem cinto de segurança ou sistema de retenção adequado.
Acidentes nas rodovias
O balanço contabilizou quatro sinistros de trânsito, sendo três com vítimas. Ao todo, cinco pessoas sofreram ferimentos leves e duas ficaram gravemente feridas.
Não houve mortes nas ocorrências registradas pela Polícia Militar Rodoviária durante a operação.
A Operação Padroeira teve como objetivo intensificar a fiscalização e reforçar a segurança nas rodovias durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida.
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