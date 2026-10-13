13 de outubro de 2026
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OPERAÇÃO PADROEIRA

Radar flagra 558 excessos de velocidade em rodovias da região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa | Rede Sampi
Fiscalização eletrônica de velocidade em rodovia paulista; Operação Padroeira registrou 558 flagrantes de excesso de velocidade nas regiões de Araçatuba, Penápolis e Andradina
Fiscalização eletrônica de velocidade em rodovia paulista; Operação Padroeira registrou 558 flagrantes de excesso de velocidade nas regiões de Araçatuba, Penápolis e Andradina

A Operação Padroeira 2026 registrou 558 flagrantes de excesso de velocidade nas rodovias das regiões de Araçatuba, Penápolis e Andradina, entre sexta-feira (9) e segunda-feira (12). O balanço foi divulgado nesta terça-feira (13) pela Companhia do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (2º BPRv).

Durante a operação, os policiais realizaram 5.902 testes de etilômetro, que resultaram em 36 autuações relacionadas à alcoolemia.

As equipes também flagraram 75 ultrapassagens em locais proibidos e 251 ocupantes de veículos sem cinto de segurança ou sistema de retenção adequado.

Acidentes nas rodovias

O balanço contabilizou quatro sinistros de trânsito, sendo três com vítimas. Ao todo, cinco pessoas sofreram ferimentos leves e duas ficaram gravemente feridas.

Não houve mortes nas ocorrências registradas pela Polícia Militar Rodoviária durante a operação.

A Operação Padroeira teve como objetivo intensificar a fiscalização e reforçar a segurança nas rodovias durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida.

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