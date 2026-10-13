Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (12), suspeito de provocar um incêndio em uma residência na região central de Guararapes. Quando a Polícia Militar chegou ao imóvel, as chamas já haviam sido controladas por brigadistas da Prefeitura, que utilizaram um caminhão-pipa no atendimento.

Durante a ocorrência, o suspeito admitiu ter colocado fogo em um colchão e um sofá dentro da casa. Segundo a Polícia Militar, ele utilizou bebidas alcoólicas e álcool para iniciar as chamas. A perícia técnica esteve no local para realizar os trabalhos necessários.

O homem foi levado ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante foi confirmada pela autoridade policial. Ele permaneceu à disposição da Justiça.