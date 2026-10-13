Um homem de 65 anos morreu após o barco em que estava virar durante uma pescaria no Rio Grande, em Guaraci, cidade de aproximadamente 190 km de Araçatuba. O acidente e o corpo foi localizado por equipes de resgate no domingo (11).

A vítima foi identificada como Waldir Amaral. Segundo relatos de testemunhas, ele estava acompanhado de um amigo quando os dois foram surpreendidos por uma ventania, que provocou o tombamento da embarcação.

Com o barco virado, o acompanhante conseguiu se manter vivo ao se segurar em uma caixa térmica até a chegada do socorro. Waldir, porém, afundou e desapareceu na água.