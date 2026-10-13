13 de outubro de 2026
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RIO GRANDE

Homem de 65 anos morre após barco virar durante pescaria

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem de 65 anos morreu após o barco em que estava virar durante uma pescaria no Rio Grande, em Guaraci, cidade de aproximadamente 190 km de Araçatuba. O acidente e o corpo foi localizado por equipes de resgate no domingo (11).

A vítima foi identificada como Waldir Amaral. Segundo relatos de testemunhas, ele estava acompanhado de um amigo quando os dois foram surpreendidos por uma ventania, que provocou o tombamento da embarcação.

Com o barco virado, o acompanhante conseguiu se manter vivo ao se segurar em uma caixa térmica até a chegada do socorro. Waldir, porém, afundou e desapareceu na água.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

O velório e o sepultamento ocorreram em Monte Aprazível, aproximadamente 120 km de Araçatuba. Os procedimentos foram encerrados às 13h desta segunda-feira (12).

Cuidados durante passeios em rios

O acidente reforça a importância de acompanhar as condições meteorológicas antes de sair para atividades em rios e represas. Mudanças repentinas no tempo, especialmente ventos fortes, podem comprometer a estabilidade de pequenas embarcações.

O uso de colete salva-vidas e a atenção aos alertas meteorológicos são medidas importantes para reduzir os riscos durante passeios e pescarias.

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