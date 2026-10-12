Um homem de 43 anos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta segunda-feira (12), em Birigui, por suspeita de aliciar duas adolescentes, de 13 e 15 anos. O investigado trabalhava em um parque de diversões itinerante instalado na cidade.
Segundo a Polícia Civil, o homem teria abordado as adolescentes no parque e, posteriormente, passado a manter contato com elas por meio de uma rede social.
Durante as conversas, ele teria enviado mensagens de conteúdo sexual e oferecido cortesias para acesso ao parque em troca de encontros em seu trailer. Além disso, o investigado teria encaminhado uma imagem de conteúdo sexual.
Suspeito foi localizado no parque
Após tomar conhecimento do caso, a Polícia Civil realizou diligências e localizou o homem no parque de diversões. Em seguida, os policiais o conduziram à delegacia para prestar esclarecimentos.
O delegado Danilo Buck de Albuquerque, responsável pela atuação no plantão policial, analisou os elementos apresentados e solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado.
Além disso, o delegado requereu medidas para preservar e obter provas digitais relacionadas às conversas mantidas com as adolescentes.
Justiça decreta prisão preventiva
O Ministério Público apresentou parecer favorável ao pedido da Polícia Civil. Posteriormente, a Justiça acolheu a representação e determinou a expedição imediata do mandado de prisão preventiva.
Segundo a decisão, os elementos apresentados indicam a existência de indícios de autoria e materialidade. A Justiça também considerou a gravidade das condutas investigadas e o risco de repetição dos atos.
A medida busca proteger as adolescentes, preservar a investigação e garantir a aplicação da lei penal.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Birigui.
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