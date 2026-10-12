Um homem de 43 anos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça nesta segunda-feira (12), em Birigui, por suspeita de aliciar duas adolescentes, de 13 e 15 anos. O investigado trabalhava em um parque de diversões itinerante instalado na cidade.

Segundo a Polícia Civil, o homem teria abordado as adolescentes no parque e, posteriormente, passado a manter contato com elas por meio de uma rede social.

Durante as conversas, ele teria enviado mensagens de conteúdo sexual e oferecido cortesias para acesso ao parque em troca de encontros em seu trailer. Além disso, o investigado teria encaminhado uma imagem de conteúdo sexual.

Suspeito foi localizado no parque