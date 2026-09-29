A Justiça converteu em prisão preventiva, nesta terça-feira (29), a prisão em flagrante do motorista de 44 anos detido na tarde de segunda-feira (28) com 7,2 toneladas de maconha escondidas em um caminhão, em Santópolis do Aguapeí.

A audiência de custódia foi realizada nesta terça-feira. Conforme a decisão judicial, a prisão preventiva foi decretada com base nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, considerando a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A Justiça também considerou inadequadas e insuficientes, neste caso, as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.