A Justiça converteu em prisão preventiva, nesta terça-feira (29), a prisão em flagrante do motorista de 44 anos detido na tarde de segunda-feira (28) com 7,2 toneladas de maconha escondidas em um caminhão, em Santópolis do Aguapeí.
A audiência de custódia foi realizada nesta terça-feira. Conforme a decisão judicial, a prisão preventiva foi decretada com base nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, considerando a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
A Justiça também considerou inadequadas e insuficientes, neste caso, as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
O motorista foi preso durante uma ação do Policiamento Rodoviário em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), dentro da Operação Impacto.
A abordagem ocorreu por volta das 16h30 de segunda-feira, no km 337 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Santópolis do Aguapeí.
Durante a fiscalização, os policiais vistoriaram um conjunto formado por um caminhão-trator Scania/R440 e um semirreboque Randon, que transportava uma carga de linguiça.
Em meio à mercadoria, entretanto, foram encontrados 275 fardos de maconha. A pesagem totalizou 7.220 quilos do entorpecente.
Segundo as autoridades, o valor estimado da droga apreendida é de R$ 14,44 milhões.
O motorista foi encaminhado à Polícia Federal de Araçatuba, onde permaneceu preso. Conforme o registro policial, ele possui antecedente criminal relacionado ao crime de descaminho.
O conjunto de veículos permaneceu estacionado em frente à delegacia, com o sistema de refrigeração em funcionamento, para preservar a carga lícita até a retirada pela empresa responsável.
Com a decisão judicial, o motorista permanece preso preventivamente. A investigação deverá apurar a origem da droga, o destino do carregamento e eventual participação de outras pessoas no transporte do entorpecente.
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