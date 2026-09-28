28 de setembro de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta segunda-feira (28) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta segunda-feira (28)
Confira os velórios e sepultamentos programados para esta segunda-feira (28)

Confira os velórios e sepultamentos programados para esta segunda-feira (28), com informações sobre idade, horário e local do velório e do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros apresentados pelas funerárias e serviços funerários de Araçatuba e Birigui.

ALICE PEREIRA DE SOUSA – Araçatuba

Idade: 82 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 27/09/2026, às 13h
Sepultamento: 28/09/2026, às 9h
Local: Cemitério Saudade

DOSILIA MARIA R. DA ROCHA – Araçatuba

Idade: 83 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 27/09/2026, às 10h
Sepultamento: 28/09/2026, às 9h
Local: Cemitério Jardim da Luz

ARNALDO DE SOUZA ALVES – Araçatuba

Idade: 69 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 27/09/2026, às 18h
Sepultamento: 28/09/2026, às 9h
Local: Cemitério Recanto de Paz

MINORU OGATA – Araçatuba

Idade: 90 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 27/09/2026, às 15h
Sepultamento: 28/09/2026, às 10h
Local: Cemitério Saudade

MARIA DE LOURDES BRAGA DA SILVA – Araçatuba

Idade: 72 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Prestes Maia
Data: 28/09/2026, às 11h
Sepultamento: 28/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Jardim da Luz

ZILDA MARANGON GUERREIRO – Araçatuba

Idade: 86 anos
Velório: Capela Cardassi da Avenida Saudade
Data: 27/09/2026, às 18h
Sepultamento: 28/09/2026, às 9h
Local: Cemitério Recanto de Paz

JOAQUIM BRUNO – Birigui

Idade: 97 anos
Velório: Rua José Romero, 1746, Jardim América
Data: 27/09/2026, às 15h
Sepultamento: 28/09/2026, às 13h
Local: Cemitério da Consolação

WEIDA BARBOSA VANCETTO – Birigui

Idade: 70 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala 6)
Data: 28/09/2026, às 7h30
Sepultamento: 28/09/2026, às 13h
Local: Crematório Laluce, Araçatuba

VANIOLÉ DE FÁTIMA MORETTI FORTIN ARANTES – Birigui

Idade: 69 anos
Velório: Capela Bom Pastor (Sala Suite 1)
Data: 28/09/2026, às 7h
Sepultamento: 28/09/2026, às 16h
Local: Crematório Laluce, Araçatuba

LUIZ GONZAGA RODRIGUES – Birigui

Idade: 75 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 27/09/2026, às 22h30
Sepultamento: 28/09/2026, às 14h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

ADEZUITA ANANIAS DA SILVA LIMA – Birigui

Idade: 74 anos
Velório: Memorial São Judas Tadeu, em Birigui
Data: 28/09/2026, às 6h
Sepultamento: 28/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação, em Birigui

MILTON SOARES – Clementina

Idade: 69 anos
Velório: Velório Municipal de Clementina
Data: 28/09/2026, às 3h
Sepultamento: 28/09/2026, às 10h
Local: Cemitério Municipal de Clementina

Informações sujeitas a alterações conforme atualização das funerárias e serviços funerários.

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