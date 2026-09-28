Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (27) após invadir uma igreja e tentar furtar instrumentos musicais, dinheiro e outros objetos no bairro Paraíso, em Araçatuba.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu um chamado pelo Copom após um homem ser visto pulando a grade e entrando no imóvel onde funciona a igreja evangélica.

Ao chegarem ao endereço, os policiais conversaram com o solicitante e com um vizinho. Durante a averiguação, a equipe constatou que a cerca elétrica instalada sobre o gradil estava danificada.

Suspeito foi localizado dentro da igreja