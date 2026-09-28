Um homem de 39 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (27) após invadir uma igreja e tentar furtar instrumentos musicais, dinheiro e outros objetos no bairro Paraíso, em Araçatuba.
Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu um chamado pelo Copom após um homem ser visto pulando a grade e entrando no imóvel onde funciona a igreja evangélica.
Ao chegarem ao endereço, os policiais conversaram com o solicitante e com um vizinho. Durante a averiguação, a equipe constatou que a cerca elétrica instalada sobre o gradil estava danificada.
Suspeito foi localizado dentro da igreja
Diante da situação, os policiais entraram no templo e iniciaram buscas pelo imóvel. Em seguida, encontraram o suspeito escondido sob uma mesa.
De acordo com o registro policial, durante a abordagem, os agentes encontraram com ele um mouse e R$ 720 em dinheiro. Ainda segundo o BO, o homem teria admitido que retirou os itens da igreja.
Conforme o relato apresentado à Polícia Civil, o dinheiro correspondia a valores arrecadados como dízimos dos fiéis.
Na sequência, os policiais fizeram buscas no imóvel e localizaram um contrabaixo e uma escaleta que teriam sido retirados do interior do templo e deixados no quintal.
Além disso, a equipe verificou que o acesso ao imóvel teria ocorrido por meio do arrombamento de duas janelas.
Polícia Civil manteve prisão
Os policiais levaram o homem ao Plantão Policial de Araçatuba. Segundo o boletim, os objetos permaneceram com o representante da igreja porque não chegaram a ser retirados do local.
Após analisar a ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante e não arbitrou fiança. Além disso, houve representação pela prisão preventiva. O caso foi registrado como tentativa de furto qualificado.
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