Uma ocorrência de furto terminou com a prisão de um homem na manhã deste sábado (26), no Centro de Valparaíso, depois que a própria vítima perseguiu e deteve o suspeito com o auxílio de uma testemunha.

Segundo as informações da ocorrência, a vítima percebeu o homem transpondo o muro de sua residência carregando diversos objetos. Ao notar a situação, pediu ajuda a uma testemunha e iniciou a perseguição.

Os dois conseguiram alcançar e conter o suspeito até a chegada da Polícia Militar.