Uma ocorrência de furto terminou com a prisão de um homem na manhã deste sábado (26), no Centro de Valparaíso, depois que a própria vítima perseguiu e deteve o suspeito com o auxílio de uma testemunha.
Segundo as informações da ocorrência, a vítima percebeu o homem transpondo o muro de sua residência carregando diversos objetos. Ao notar a situação, pediu ajuda a uma testemunha e iniciou a perseguição.
Os dois conseguiram alcançar e conter o suspeito até a chegada da Polícia Militar.
Objetos foram recuperados
Durante a ocorrência, foram recuperados um par de tênis, um copo térmico, uma espátula para churrasco, uma prancha de cabelo e uma faca para churrasco. Segundo a vítima, os objetos haviam sido retirados da residência.
O homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial.
Após os procedimentos, o caso foi registrado como furto e o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.
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