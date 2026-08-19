A semana passada trouxe uma confirmação do que muitos já suspeitavam. O Ministério Público do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Aposta Suja, mirando uma rede de plataformas que, segundo o Coaf, movimentou pelo menos R$ 1,4 bilhão em operações suspeitas entre 2022 e 2026. Sete mandados de busca e apreensão, três estados, e um recado claro: o mercado ilegal de apostas no Brasil não é marginal. É enorme. Para quem quer saber exatamente quais são as bets proibidas no Brasil e encontrar alternativas seguras, o caminho começa por perceber a dimensão do problema.

Os alvos da operação eram sites sem qualquer autorização federal que bloqueavam contas sem explicação, recusavam saques e desapareciam com os depósitos. O padrão é sempre o mesmo e vai ficar a conhecê-lo já de seguida.

O governo já tem os números, e são preocupantes

Em junho, o Ministro da Justiça Wellington César Lima disse publicamente que 25,2 milhões de brasileiros apostam em casas ilegais. Um em cada dez habitantes do país. As perdas estimadas chegam a R$ 38,8 bilhões por ano, com 80% associados a danos à saúde.