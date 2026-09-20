O obituário deste domingo (20) reúne informações sobre falecimentos, velórios e sepultamentos em Araçatuba e cidades da região. Confira os dados divulgados pelos serviços funerários.
Araçatuba
MANOEL DA SILVA GOMES, 89 anos
Falecimento: 20/09/2026
Velório: Cardassi (Prestes Maia)
Sepultamento: 21/09/2026, às 9h
Local: Cemitério Recanto de Paz
BENEDICTA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA, 84 anos
Falecimento: 19/09/2026
Velório: Lalucê
Sepultamento: 20/09/2026, às 10h
Local: Cemitério Recanto de Paz
SETEMBRINA VIEIRA QUINTILIANO, 93 anos
Falecimento: 18/09/2026
Velório: Cardassi Saudade
Sepultamento: 20/09/2026, às 10h
Local: Cemitério Saudade
Birigui
EDSON PIZZO, 86 anos
Falecimento: 19/09/2026
Velório: Capela Bom Pastor (Sala Suíte 2), a partir das 7h30 deste domingo
Sepultamento: 20/09/2026, com saída às 16h
Local: Cemitério da Saudade
MARIA EUGENIA LEMES DE PAULA, 85 anos
Falecimento: 18/09/2026
Velório: Memorial São Judas Tadeu, a partir das 7h deste domingo
Sepultamento: 20/09/2026, às 10h
Local: Cemitério Municipal da Consolação
GUILHERME CORREA LIMA, 1 ano
Falecimento: 19/09/2026
Velório: Memorial São Judas Tadeu, a partir das 12h30 deste domingo
Sepultamento: 20/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação
Piacatu
EULO BOSCACHE, 74 anos
Falecimento: 20/09/2026
Velório: Velório Municipal de Piacatu, a partir das 7h
Sepultamento: 20/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal de Piacatu
Bilac
ANA MARIA DE OLIVEIRA SPAGNUOLO, 83 anos
Falecimento: 20/09/2026
Velório: Memorial São Judas Tadeu, a partir das 11h
Sepultamento: 20/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Municipal de Bilac
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