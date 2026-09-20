O obituário deste domingo (20) reúne informações sobre falecimentos, velórios e sepultamentos em Araçatuba e cidades da região. Confira os dados divulgados pelos serviços funerários.

Araçatuba

MANOEL DA SILVA GOMES, 89 anos

Falecimento: 20/09/2026

Velório: Cardassi (Prestes Maia)

Sepultamento: 21/09/2026, às 9h

Local: Cemitério Recanto de Paz

BENEDICTA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA, 84 anos

Falecimento: 19/09/2026

Velório: Lalucê

Sepultamento: 20/09/2026, às 10h

Local: Cemitério Recanto de Paz