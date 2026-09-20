20 de setembro de 2026
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OBITUÁRIO

Obituário: confira os falecimentos deste domingo (20) na região

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
Confira informações sobre velórios e sepultamentos em Araçatuba, Birigui, Piacatu e Bilac
Confira informações sobre velórios e sepultamentos em Araçatuba, Birigui, Piacatu e Bilac

O obituário deste domingo (20) reúne informações sobre falecimentos, velórios e sepultamentos em Araçatuba e cidades da região. Confira os dados divulgados pelos serviços funerários.

Araçatuba

MANOEL DA SILVA GOMES, 89 anos
Falecimento: 20/09/2026
Velório: Cardassi (Prestes Maia)
Sepultamento: 21/09/2026, às 9h
Local: Cemitério Recanto de Paz

BENEDICTA ANTONIA RODRIGUES DA SILVA, 84 anos
Falecimento: 19/09/2026
Velório: Lalucê
Sepultamento: 20/09/2026, às 10h
Local: Cemitério Recanto de Paz

SETEMBRINA VIEIRA QUINTILIANO, 93 anos
Falecimento: 18/09/2026
Velório: Cardassi Saudade
Sepultamento: 20/09/2026, às 10h
Local: Cemitério Saudade

Birigui

EDSON PIZZO, 86 anos
Falecimento: 19/09/2026
Velório: Capela Bom Pastor (Sala Suíte 2), a partir das 7h30 deste domingo
Sepultamento: 20/09/2026, com saída às 16h
Local: Cemitério da Saudade

MARIA EUGENIA LEMES DE PAULA, 85 anos
Falecimento: 18/09/2026
Velório: Memorial São Judas Tadeu, a partir das 7h deste domingo
Sepultamento: 20/09/2026, às 10h
Local: Cemitério Municipal da Consolação

GUILHERME CORREA LIMA, 1 ano
Falecimento: 19/09/2026
Velório: Memorial São Judas Tadeu, a partir das 12h30 deste domingo
Sepultamento: 20/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal da Consolação

Piacatu

EULO BOSCACHE, 74 anos
Falecimento: 20/09/2026
Velório: Velório Municipal de Piacatu, a partir das 7h
Sepultamento: 20/09/2026, às 16h
Local: Cemitério Municipal de Piacatu

Bilac

ANA MARIA DE OLIVEIRA SPAGNUOLO, 83 anos
Falecimento: 20/09/2026
Velório: Memorial São Judas Tadeu, a partir das 11h
Sepultamento: 20/09/2026, às 17h
Local: Cemitério Municipal de Bilac

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