A eliminação da seleção brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo reacendeu a disputa pública entre Luana Piovani e Neymar. Logo após a derrota por 2 a 1, a atriz usou as redes sociais para comemorar o que muitos tratam como a possível despedida do atacante do Mundial.

Em uma das publicações compartilhadas nos stories, Luana escreveu: "Enfim, Neymar aposentado. Amém", acompanhando a frase com um emoji de mãos em oração. Na sequência, ela repostou uma mensagem que classificava o resultado como o "lado bom" da eliminação brasileira por representar o fim da chamada "Era Neymar".

O texto compartilhado pela atriz afirma que a seleção deixaria de ser "refém do Neymarismo Cultural" e ainda sugere que o camisa 10 teria sido convocado por influência de patrocinadores. A publicação também faz referência ao gol de pênalti marcado pelo jogador na partida contra os noruegueses.