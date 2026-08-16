O vereador Damião Brito procurou as autoridades e registrou um Boletim de Ocorrência após afirmar ter sido alvo de ameaças de morte, ofensas e difamações. O caso teria começado depois que o parlamentar compartilhou, em um grupo de WhatsApp, uma publicação com orientações à população sobre serviços de saúde, incluindo informações relacionadas ao sistema CROSS, consultas, exames e outras demandas encaminhadas diariamente ao gabinete.

Segundo o vereador, após manifestações ofensivas no grupo, a pessoa envolvida teria iniciado uma conversa privada com ele e passado a fazer novas ameaças, incluindo declarações de que poderia agredi-lo fisicamente e mensagens com conteúdo relacionado à sua morte.

Ainda conforme o relato de Damião, durante as mensagens, o autor das ameaças teria afirmado que o vereador “deveria ter morrido” em uma tentativa de homicídio sofrida por ele anteriormente.

Vereador diz que ameaças são recorrentes