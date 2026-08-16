O vereador Damião Brito procurou as autoridades e registrou um Boletim de Ocorrência após afirmar ter sido alvo de ameaças de morte, ofensas e difamações. O caso teria começado depois que o parlamentar compartilhou, em um grupo de WhatsApp, uma publicação com orientações à população sobre serviços de saúde, incluindo informações relacionadas ao sistema CROSS, consultas, exames e outras demandas encaminhadas diariamente ao gabinete.
Segundo o vereador, após manifestações ofensivas no grupo, a pessoa envolvida teria iniciado uma conversa privada com ele e passado a fazer novas ameaças, incluindo declarações de que poderia agredi-lo fisicamente e mensagens com conteúdo relacionado à sua morte.
Ainda conforme o relato de Damião, durante as mensagens, o autor das ameaças teria afirmado que o vereador “deveria ter morrido” em uma tentativa de homicídio sofrida por ele anteriormente.
Vereador diz que ameaças são recorrentes
Damião afirmou que esta não seria a primeira vez que recebe ameaças graves. Segundo o parlamentar, em outra ocasião, ele chegou a ser avisado de que seria morto, mas não deu a devida importância ao alerta.
“Já fui avisado anteriormente de que iriam me matar. Na época, não acreditei e quase perdi a vida. Dessa vez, por preocupação com a minha segurança e principalmente com a minha família, procurei as autoridades e registrei um Boletim de Ocorrência. Outras providências também serão tomadas.”
O vereador decidiu formalizar a ocorrência justamente por considerar que as novas mensagens ultrapassaram os limites de uma discussão política ou divergência de opiniões.
Tentativa de homicídio já foi parar no Tribunal do Júri
Damião também relembrou o episódio de tentativa de homicídio do qual foi vítima e que deu origem a um processo judicial.
De acordo com o vereador, o caso foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ainda segundo ele, uma pessoa envolvida no processo permanece presa, enquanto outra responde à Justiça em liberdade.
A menção ao episódio anterior aumentou a preocupação do parlamentar diante das novas ameaças, principalmente em relação à segurança de seus familiares.
'Ameaças não vão me fazer desistir'
Mesmo diante do episódio, Damião afirmou que pretende continuar exercendo o mandato e mantendo contato direto com os moradores.
“Eu não fui eleito para ficar dentro de um gabinete, no ar-condicionado. Meu trabalho é estar nas ruas, ouvir as pessoas, enfrentar os problemas e buscar soluções. Vou continuar trabalhando em favor da população. Ameaças não vão me fazer desistir.”
O vereador informou que, além do registro do Boletim de Ocorrência, pretende adotar outras medidas legais para preservar sua integridade e a segurança de sua família.
As circunstâncias das ameaças deverão ser analisadas pelas autoridades, que poderão utilizar as mensagens e demais elementos apresentados pelo parlamentar para identificar e responsabilizar o autor, caso sejam confirmados os fatos narrados.
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