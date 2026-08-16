Uma ocorrência envolvendo violência doméstica, ameaça, incêndio e descumprimento de medida protetiva mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (14), no Residencial Aimoré, em Araçatuba. Um homem foi preso após ser localizado horas depois do episódio.



De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima informou que havia uma medida protetiva em vigor contra o ex-companheiro. Mesmo impedido de se aproximar, o homem teria pulado o muro da residência.

Pouco depois, um incêndio começou no imóvel e atingiu grande parte da casa. As chamas provocaram danos significativos na estrutura e destruíram diversos bens que estavam no interior da residência.