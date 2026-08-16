Uma ocorrência envolvendo violência doméstica, ameaça, incêndio e descumprimento de medida protetiva mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros na tarde desta sexta-feira (14), no Residencial Aimoré, em Araçatuba. Um homem foi preso após ser localizado horas depois do episódio.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima informou que havia uma medida protetiva em vigor contra o ex-companheiro. Mesmo impedido de se aproximar, o homem teria pulado o muro da residência.
Pouco depois, um incêndio começou no imóvel e atingiu grande parte da casa. As chamas provocaram danos significativos na estrutura e destruíram diversos bens que estavam no interior da residência.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e conseguiu controlar o fogo. Após o combate às chamas, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo para evitar novos focos.
A área também passou por perícia técnica, que realizou os procedimentos necessários para auxiliar na apuração das circunstâncias do incêndio.
Suspeito não foi encontrado inicialmente
Após o atendimento da ocorrência, policiais militares fizeram buscas pela região na tentativa de localizar o homem apontado pela vítima. Ele, porém, não foi encontrado naquele primeiro momento.
Horas depois, já durante a noite, a Polícia Militar recebeu um novo chamado para comparecer à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Araçatuba.
O suspeito havia sido localizado na Avenida Dois de Dezembro, apresentando diversos ferimentos. Segundo as informações apuradas no atendimento, ele teria sido encontrado pelo filho da ex-companheira, que o levou até a unidade policial.
Por causa da gravidade dos ferimentos, o homem precisou receber atendimento médico. Inicialmente, foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal e, posteriormente, teve a internação determinada na Santa Casa de Araçatuba, permanecendo sob escolta da Polícia Militar.
Flagrante por três crimes
A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Araçatuba.
Após analisar as informações apresentadas pelos policiais, a autoridade policial determinou a elaboração do flagrante pelos crimes de incêndio, ameaça e descumprimento de medida protetiva.
As circunstâncias que envolveram o incêndio, assim como a origem dos ferimentos apresentados pelo homem, ainda deverão ser esclarecidas durante a investigação conduzida pela Polícia Civil.
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