O Bandeirante de Birigui volta a campo nesta terça-feira (11) pela Copa Paulista. O time de Birigui enfrenta o Marília, às 19h30, no estádio Bento de Abreu, em partida válida pela quarta rodada da competição.
O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos diferentes na tabela. O BEC chega embalado pela primeira vitória no torneio, justamente diante do Marília, em jogo disputado em Birigui.
Com o resultado, o Bandeirante chegou aos quatro pontos e assumiu a segunda colocação do Grupo 1. A equipe está quatro pontos atrás do Linense, líder da chave.
O Marília, por outro lado, ocupa a última posição do grupo, com três pontos. O time perdeu os dois compromissos mais recentes na competição.
A partida também representa o retorno do Marília ao estádio Bento de Abreu. O estádio havia sido interditado pela Federação Paulista de Futebol por causa das condições do gramado.
Depois de passar por manutenção, o local foi novamente liberado pela entidade para receber a partida desta terça-feira.
Como funciona a classificação
Na Copa Paulista, o primeiro colocado de cada grupo garante vaga direta nas quartas de final.
As equipes que terminarem em segundo e terceiro lugares avançam para uma fase de mata-mata, que definirá outros quatro classificados para as quartas.
Para o Bandeirante , o confronto em Marília pode ser importante para consolidar a recuperação na competição e manter a equipe entre os primeiros colocados do Grupo 1.
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