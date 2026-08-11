O Bandeirante de Birigui volta a campo nesta terça-feira (11) pela Copa Paulista. O time de Birigui enfrenta o Marília, às 19h30, no estádio Bento de Abreu, em partida válida pela quarta rodada da competição.

O confronto coloca frente a frente equipes que vivem momentos diferentes na tabela. O BEC chega embalado pela primeira vitória no torneio, justamente diante do Marília, em jogo disputado em Birigui.

Com o resultado, o Bandeirante chegou aos quatro pontos e assumiu a segunda colocação do Grupo 1. A equipe está quatro pontos atrás do Linense, líder da chave.