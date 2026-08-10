O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Birigui e Região (Sisep) convocou os coletores de lixo do município para uma reunião nesta segunda-feira (10), às 14h, para discutir as mudanças previstas no serviço de coleta de resíduos domésticos a partir do próximo domingo (16).
O encontro ocorre poucos dias antes da implantação do novo modelo anunciado pela Prefeitura de Birigui e deve servir para que os trabalhadores conheçam melhor as alterações e discutam os possíveis impactos sobre a rotina das equipes e o atendimento à população.
Entre os principais pontos de preocupação levantados por coletores e funcionários ligados à área, estão a quantidade de veículos disponíveis, o número de servidores e a extensão dos trajetos que deverão ser cumpridos com o novo formato de coleta.
Atualmente, o município utiliza o chamado sistema de “montinho”, em que os coletores passam pelas ruas, retiram os sacos de lixo deixados pelos moradores e os concentram em determinados pontos. Posteriormente, o caminhão percorre esses locais para fazer o recolhimento.
A partir do dia 16, a proposta é mudar esse procedimento. Os trabalhadores deverão fazer a coleta diretamente em frente aos imóveis, no sistema porta a porta.
A alteração também deverá modificar a rotina dos moradores, que passarão a ser orientados a colocar os resíduos na calçada somente no dia e no horário programados para a coleta.
Sindicato reforça importância do encontro
Procurado pela reportagem, o Sisep reforçou a importância da reunião para que os coletores possam compreender melhor como será a operação e apresentar questionamentos antes do início do novo sistema.
A preocupação dos trabalhadores está relacionada principalmente à capacidade operacional para cumprir os novos percursos. No sistema porta a porta, o coletor deverá acompanhar o caminhão por diferentes trechos e retirar os resíduos diretamente nas residências, o que pode representar uma mudança significativa na dinâmica do serviço.
O sindicato fica na Rua Islândia, 200, no Jardim São Paulo, em Birigui. A entidade representa servidores públicos municipais de Birigui e região.
Prefeitura promete mais eficiência
A Prefeitura de Birigui anunciou na semana passada que a mudança pretende melhorar o funcionamento da coleta, contribuir para a limpeza das ruas e reduzir situações em que sacos de lixo permanecem expostos por muito tempo.
Com o novo modelo, a orientação será para que os moradores evitem colocar os resíduos antecipadamente nas calçadas, respeitando os dias e horários estabelecidos para cada bairro.
A expectativa da administração municipal é que o recolhimento porta a porta reduza problemas como sacos rasgados por animais, lixo espalhado pelo vento e descarte irregular nas vias públicas.
Agora, a reunião entre os coletores e o sindicato coloca em primeiro plano outro lado da mudança: as condições de trabalho e a capacidade das equipes para executar o novo modelo de coleta a partir de 16 de agosto.
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