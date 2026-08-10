O Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Birigui e Região (Sisep) convocou os coletores de lixo do município para uma reunião nesta segunda-feira (10), às 14h, para discutir as mudanças previstas no serviço de coleta de resíduos domésticos a partir do próximo domingo (16).

O encontro ocorre poucos dias antes da implantação do novo modelo anunciado pela Prefeitura de Birigui e deve servir para que os trabalhadores conheçam melhor as alterações e discutam os possíveis impactos sobre a rotina das equipes e o atendimento à população.

Entre os principais pontos de preocupação levantados por coletores e funcionários ligados à área, estão a quantidade de veículos disponíveis, o número de servidores e a extensão dos trajetos que deverão ser cumpridos com o novo formato de coleta.