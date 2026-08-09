Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante na noite de sábado (8), após se envolver em um acidente de trânsito que deixou outro adolescente, de 15 anos, gravemente ferido no bairro Mário Covas, em Guararapes.

Segundo a Polícia Militar, o jovem de 17 anos conduzia uma motocicleta quando ocorreu o acidente. Em seguida, teria deixado o local sem prestar socorro e retirado o veículo com a ajuda de um amigo.

A vítima foi socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada à Santa Casa de Guararapes. Conforme a PM, sofreu fratura craniana e outras fraturas e, devido à gravidade do quadro, aguardava transferência para a Santa Casa de Araçatuba.