09 de agosto de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
FLAGRANTE

Adolescente é apreendido após acidente que deixou ciclista ferido

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Impacto foi tão forte que bicicleta ficou retorcida; vítima está em estado grave
Impacto foi tão forte que bicicleta ficou retorcida; vítima está em estado grave

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante na noite de sábado (8), após se envolver em um acidente de trânsito que deixou outro adolescente, de 15 anos, gravemente ferido no bairro Mário Covas, em Guararapes.

Segundo a Polícia Militar, o jovem de 17 anos conduzia uma motocicleta quando ocorreu o acidente. Em seguida, teria deixado o local sem prestar socorro e retirado o veículo com a ajuda de um amigo.

A vítima foi socorrida por uma ambulância municipal e encaminhada à Santa Casa de Guararapes. Conforme a PM, sofreu fratura craniana e outras fraturas e, devido à gravidade do quadro, aguardava transferência para a Santa Casa de Araçatuba.

O condutor foi posteriormente levado pelo pai ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento por uma fratura no braço direito. Após ser liberado, foi encaminhado, acompanhado da mãe, à Central de Polícia Judiciária de Araçatuba.

De acordo com a PM, o teste do etilômetro apontou 0,23 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (mg/l). A Polícia Científica realizou perícia no local do acidente.

O delegado plantonista determinou a apreensão em flagrante do adolescente, com a adoção das medidas previstas na legislação.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários