Um trabalho desenvolvido por acadêmicos de Medicina do UniSALESIANO, com base nos dados do Projeto Mutirão Oftalmológico, realizado em Araçatuba, no ano passado, recebeu duas premiações no XXV Congresso Caipira de Oftalmologia, realizado em São José do Rio Preto, recentemente. O trabalho, apresentado em formato de pôster, conquistou o 1º lugar na categoria “Melhor Pôster” e o 1º lugar na categoria “Destaque em Impacto Clínico, Social ou Aplicabilidade”.

A iniciativa, de caráter extracurricular, foi desenvolvida a partir de dados do projeto que tem como parceiros o Curso de Medicina do UniSALESIANO, o vereador Fernando Fabris, médicos oftalmologistas voluntários e o Laboratório Perego. É voltado à triagem visual de crianças do primeiro ano da rede municipal de ensino, com encaminhamento para consulta oftalmológica e posterior doação de óculos.

O pôster foi elaborado pelos acadêmicos Maria Eduarda Rahal Leal, Gabriel Russo Cury e Luiza Fernandes Bueno, sob orientação do preceptor da Liga Acadêmica de Oftalmologia Santa Luzia, Dr. Rogério Neri Shinsato, e com a colaboração do oftalmologista Dr. Fabrício Teno Braga. A apresentação no congresso coube à dupla de acadêmicos, Maria Eduarda e Gabriel.

“Receber essas premiações foi uma grande honra. Esse reconhecimento representa o resultado do empenho, da dedicação e do trabalho desenvolvido ao longo da pesquisa, além de reforçar a importância social do mutirão oftalmológico”, afirma Maria Eduarda, presidente da Liga Acadêmica de Oftalmologia Santa Luzia e uma das autoras do trabalho.

Para o Pró-Reitor de Ensino, Pesquisa e Pós-Graduação do UniSALESIANO, Prof. André Ornellas, a conquista evidencia a qualidade da formação oferecida pela Instituição e o impacto da integração entre ensino, pesquisa e extensão. “Quando o conhecimento acadêmico é aplicado para atender às necessidades da comunidade, os resultados ultrapassam os limites da sala de aula. É motivo de orgulho ver nossos acadêmicos produzindo pesquisa de excelência a partir de um projeto que transforma vidas e gera benefícios concretos para a população.”

ENTREGA

Enquanto o trabalho acadêmico é reconhecido em congresso estadual, o Mutirão Oftalmológico que lhe deu origem se prepara para mais uma entrega de óculos. Nesta edição, serão entregues 127 óculos a crianças da rede municipal que receberam prescrição médica, de um total de 1.600 que passaram pela triagem do Curso de Medicina do UniSALESIANO. A entrega será realizada no dia 8 de agosto.

A confecção dos óculos é resultado de um gesto de responsabilidade social das Indústrias Perego, que assumiram integralmente a produção e a doação do montante de óculos. Neste ano, o projeto também alcançou um avanço inédito: a Essilor, empresa francesa referência mundial em lentes oftálmicas, doará gratuitamente lentes de alta tecnologia, desenvolvidas para desacelerar a progressão da miopia infantil, a três crianças com os casos mais severos identificados no mutirão.

LEI

O Mutirão Oftalmológico foi instituído pela Lei Municipal nº 8.887, de 4 de junho de 2025, a partir de projeto de autoria do vereador Fernando Fabris, aprovado pela Câmara Municipal. Antes mesmo da sanção da lei, o parlamentar já articulava parcerias com a iniciativa privada para viabilizar o programa sem uso de recursos públicos.

A iniciativa é estruturada em três etapas: a triagem dos alunos do 1º ano da rede municipal, as consultas oftalmológicas com médicos voluntários e, por fim, a produção e entrega gratuita dos óculos.