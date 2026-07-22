22 de julho de 2026
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OBITUÁRIO

Veja o obituário desta quarta-feira (22) em Araçatuba e região

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (22) em Araçatuba e cidades da região
Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (22) em Araçatuba e cidades da região

Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (22) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da região.

REINALDO DA SILVA – Birigui
Idade: 61 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor 
Data e horário do velório: 21/07/2026, às 21h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 22/07/2026, às 13h

APARECIDA ALVES – Araçatuba
Idade: 79 anos
Local do velório: Capela Cardassi - Prestes Maia
Data e horário do velório: 21/07/2026
Local do sepultamento: Cemitério Vicentinópolis
Horário previsto para o sepultamento: 22/07/2026, às 11h30

VALDECY BARBOSA DOS SANTOS – Araçatuba
Idade: 71 anos
Local do velório: Capela Cardassi - Prestes Maia
Data e horário do velório: 21/07/2026, às 19h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 22/07/2026, às 15h

FRANCISCO TOSCHI – Araçatuba
Idade: 71 anos
Local do velório: Igreja Amor e Cuidado
Data e horário do velório: 22/07/2026, às 12h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 22/07/2026, às 17h30

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