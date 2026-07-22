Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (22) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.

As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da região.

REINALDO DA SILVA – Birigui

Idade: 61 anos

Local do velório: Capela Bom Pastor

Data e horário do velório: 21/07/2026, às 21h

Local do sepultamento: Cemitério da Consolação

Horário previsto para o sepultamento: 22/07/2026, às 13h