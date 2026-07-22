Confira os sepultamentos programados para esta quarta-feira (22) em Araçatuba, Birigui e cidades da região, com informações sobre horário, local do velório e local do sepultamento.
As informações foram reunidas a partir dos registros das funerárias, dos serviços funerários e dos cemitérios da região.
REINALDO DA SILVA – Birigui
Idade: 61 anos
Local do velório: Capela Bom Pastor
Data e horário do velório: 21/07/2026, às 21h
Local do sepultamento: Cemitério da Consolação
Horário previsto para o sepultamento: 22/07/2026, às 13h
APARECIDA ALVES – Araçatuba
Idade: 79 anos
Local do velório: Capela Cardassi - Prestes Maia
Data e horário do velório: 21/07/2026
Local do sepultamento: Cemitério Vicentinópolis
Horário previsto para o sepultamento: 22/07/2026, às 11h30
VALDECY BARBOSA DOS SANTOS – Araçatuba
Idade: 71 anos
Local do velório: Capela Cardassi - Prestes Maia
Data e horário do velório: 21/07/2026, às 19h30
Local do sepultamento: Cemitério Recanto de Paz
Horário previsto para o sepultamento: 22/07/2026, às 15h
FRANCISCO TOSCHI – Araçatuba
Idade: 71 anos
Local do velório: Igreja Amor e Cuidado
Data e horário do velório: 22/07/2026, às 12h
Local do sepultamento: Cemitério Jardim da Luz
Horário previsto para o sepultamento: 22/07/2026, às 17h30
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