A delegação de Araçatuba segue firme na liderança da classificação geral da 67ª edição dos Jogos Regionais, disputados em Penápolis.
Com 121 pontos, o município ocupa a primeira colocação após os primeiros dias de competições e abre vantagem sobre São José do Rio Preto, que aparece em segundo lugar com 112 pontos. Votuporanga fecha o pódio provisório com 70 pontos, enquanto Catanduva e Birigui dividem a quarta posição. Penápolis ocupa o sexto lugar com 47 pontos, seguida por Ilha Solteira (37), Fernandópolis, Pereira Barreto e Mirandópolis, que completa o Top 10 com 25 pontos.
Nesta quinta-feira, a expectativa é de mais um dia intenso para os atletas de Araçatuba, que entram em ação em diversas modalidades. A programação inclui disputas no basquete 3x3, badminton, tênis de mesa e outras competições que podem ampliar a vantagem da cidade na liderança da classificação geral. A delegação também acompanha a definição das fases eliminatórias em esportes coletivos, que serão confirmadas ao longo do dia pela organização dos Jogos.
Classificação Geral
1º Araçatuba – 121 pontos
2º São José do Rio Preto – 112 pontos
3º Votuporanga – 70 pontos
4º Catanduva – 56 pontos
4º Birigui – 56 pontos
6º Penápolis – 47 pontos
7º Ilha Solteira – 37 pontos
8º Fernandópolis – 33 pontos
9º Pereira Barreto – 32 pontos
10º Mirandópolis – 25 pontos
Programação desta quinta-feira (23)
Ginásio Prof. Antonio de Castilho Braga
8h – Vôlei Feminino Livre: Fernandópolis x Catanduva
10h – Vôlei Feminino Livre: São José do Rio Preto x Barbosa
12h – Handebol Feminino Sub-21
13h30 – Handebol Masculino Sub-21
15h – Basquete Masculino Sub-21
16h30 – Vôlei Feminino Sub-21
18h – Vôlei Masculino Sub-21
19h – Futsal Feminino Livre: Penápolis x Birigui
20h30 – Futsal Masculino Livre
Estádio Tenente Carriço
9h e 10h30 – Futebol Masculino
Ginásio Carlito Peters
8h30 – Handebol Feminino Sub-21
10h – Handebol Masculino Sub-21
Campo de Malha
8h, 9h30, 14h e 15h30 – Competições de Malha
Sesi Penápolis
Basquete 3x3 durante toda a manhã
8h40 – Araçatuba x Avanhandava
12h – Mirassol x Araçatuba
15h – Basquete Masculino Sub-21 (se necessário)
Ginásio do Centro de Lazer
8h30 – Badminton Feminino: Votuporanga x Araçatuba
8h30 – Badminton Masculino: Votuporanga x Araçatuba
Clube Lago Azul
Futsal Sub-21 durante o dia
Futsal Feminino Livre a partir das 16h
Futsal Masculino Livre às 20h30
Clube Penapolense
Vôlei durante todo o dia
Tênis Masculino e Feminino
Avanhandava
Vôlei
Estrada Penápolis/Avanhandava
7h30 – Concentração do Ciclismo
8h30 – Provas de velocidade
Ginásio Breno Alves
18h – Congresso Técnico do Taekwondo
Associação dos Aposentados
8h30 – Tênis de Mesa Feminino Livre: Araçatuba x Birigui
9h30 – Tênis de Mesa Masculino Livre: Araçatuba x São José do Rio Preto
13h30 – Duplas
Associação Nipo Brasileira (Kai Kan)
Competições de Damas e Xadrez.
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