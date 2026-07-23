A delegação de Araçatuba segue firme na liderança da classificação geral da 67ª edição dos Jogos Regionais, disputados em Penápolis.

Com 121 pontos, o município ocupa a primeira colocação após os primeiros dias de competições e abre vantagem sobre São José do Rio Preto, que aparece em segundo lugar com 112 pontos. Votuporanga fecha o pódio provisório com 70 pontos, enquanto Catanduva e Birigui dividem a quarta posição. Penápolis ocupa o sexto lugar com 47 pontos, seguida por Ilha Solteira (37), Fernandópolis, Pereira Barreto e Mirandópolis, que completa o Top 10 com 25 pontos.

Nesta quinta-feira, a expectativa é de mais um dia intenso para os atletas de Araçatuba, que entram em ação em diversas modalidades. A programação inclui disputas no basquete 3x3, badminton, tênis de mesa e outras competições que podem ampliar a vantagem da cidade na liderança da classificação geral. A delegação também acompanha a definição das fases eliminatórias em esportes coletivos, que serão confirmadas ao longo do dia pela organização dos Jogos.

Classificação Geral