O atleta araçatubense José Lopes Gomes Segundo, conhecido no meio esportivo como Zelo, voltou a colocar o nome da cidade em destaque no cenário do jiu-jítsu ao conquistar o bicampeonato do São Paulo International Open IBJJF 2026. A competição foi disputada no último sábado (18), no Ginásio José Corrêa, em Barueri.

Para chegar ao lugar mais alto do pódio, o lutador precisou superar três adversários em combates considerados de alto nível técnico. Com a campanha invicta, Zelo confirmou o segundo título da competição e reforçou sua posição entre os principais nomes da modalidade na região.

Após a conquista, o atleta comemorou o resultado e destacou a dedicação durante a preparação para o campeonato. Segundo ele, o título representa o reconhecimento de um trabalho construído com muito treinamento, disciplina e perseverança ao longo da temporada.