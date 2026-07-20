Uma carreta bitrem que transportava uma carga de sorgo tombou na manhã desta segunda-feira (20) na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba. O acidente aconteceu por volta das 7h05, no quilômetro 38 da rodovia, no sentido Bilac.

Após o tombamento, houve um princípio de incêndio no veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas rapidamente, evitando que o fogo se espalhasse.

O condutor sofreu escoriações leves nas pernas, mas dispensou atendimento médico no local.