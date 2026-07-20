Uma carreta bitrem que transportava uma carga de sorgo tombou na manhã desta segunda-feira (20) na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), em Araçatuba. O acidente aconteceu por volta das 7h05, no quilômetro 38 da rodovia, no sentido Bilac.
Após o tombamento, houve um princípio de incêndio no veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram controlar as chamas rapidamente, evitando que o fogo se espalhasse.
O condutor sofreu escoriações leves nas pernas, mas dispensou atendimento médico no local.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, uma das faixas da pista precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência. O tráfego segue em sistema de passagem pela outra faixa, com apenas uma faixa foi interditada
As circunstâncias que provocaram o tombamento serão apuradas.
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