19 de julho de 2026
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OBITUÁRIO

Confira o obituário deste domingo (19) em Araçatuba

Por Vitor Moretti | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Três sepultamentos estão previstos para este domingo (19) no cemitério Recanto de Paz, no bairro Rosele, em Araçatuba
Três sepultamentos estão previstos para este domingo (19) no cemitério Recanto de Paz, no bairro Rosele, em Araçatuba

A cidade de Araçatuba registra três sepultamentos programados para este domingo (19), todos com cerimônias realizadas pela Cardassi (Unidade Prestes Maia) e sepultamento no Cemitério Recanto de Paz.

Às 10h, será sepultada Leni Soares Dias, de 86 anos, que faleceu no sábado (18).

No período da tarde, às 16h, ocorre o sepultamento de Sirlei Aparecida Fonseca, de 55 anos, que morreu na madrugada deste domingo (19).

Já às 17h, será realizado o sepultamento de Aparecida Costa Leite do Vale, de 80 anos, que faleceu neste domingo.

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