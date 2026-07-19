A cidade de Araçatuba registra três sepultamentos programados para este domingo (19), todos com cerimônias realizadas pela Cardassi (Unidade Prestes Maia) e sepultamento no Cemitério Recanto de Paz.
Às 10h, será sepultada Leni Soares Dias, de 86 anos, que faleceu no sábado (18).
No período da tarde, às 16h, ocorre o sepultamento de Sirlei Aparecida Fonseca, de 55 anos, que morreu na madrugada deste domingo (19).
Já às 17h, será realizado o sepultamento de Aparecida Costa Leite do Vale, de 80 anos, que faleceu neste domingo.
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