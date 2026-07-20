O Bandeirante iniciou sua caminhada na Copa Paulista com um empate sem gols diante do Linense, na noite de sábado (19), no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui. O resultado garantiu ao Leão da Noroeste o primeiro ponto na competição.
Mesmo sem balançar as redes, o confronto foi equilibrado e teve boas oportunidades para os dois lados. O Linense levou perigo ainda no primeiro tempo, principalmente em finalizações de Caríus e Marcos Nunes.
Jogando diante da torcida, o Bandeirante respondeu antes do intervalo com Matheus, que fez boa jogada individual e quase abriu o placar após desvio da defesa. Na etapa final, Wanderson também criou uma das melhores chances da equipe da casa, mas não conseguiu superar o sistema defensivo adversário.
As equipes mantiveram postura ofensiva durante os 90 minutos, porém a falta de precisão nas conclusões impediu que o marcador fosse alterado.
Com o empate, o Bandeirante soma um ponto na tabela do Grupo 1 e inicia a competição ao lado do Linense, enquanto o Marília lidera a chave após vencer na rodada de abertura.
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