A Polícia Civil de Araçatuba investiga uma tentativa de homicídio registrada na madrugada deste sábado (18), no bairro Alvorada. Um homem de 52 anos foi encontrado com diversos ferimentos provocados por arma branca, enquanto sua motocicleta estava completamente em chamas.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de esfaqueamento na Rua Paula e Souza. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima sendo atendida por uma equipe do Samu.

Além dos ferimentos, os policiais constataram que a motocicleta utilizada pelo homem, uma Honda CG 125 Titan KS, havia sido incendiada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, mas o veículo ficou destruído.