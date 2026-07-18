A Polícia Civil de Araçatuba investiga uma tentativa de homicídio registrada na madrugada deste sábado (18), no bairro Alvorada. Um homem de 52 anos foi encontrado com diversos ferimentos provocados por arma branca, enquanto sua motocicleta estava completamente em chamas.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para atender uma ocorrência de esfaqueamento na Rua Paula e Souza. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima sendo atendida por uma equipe do Samu.
Além dos ferimentos, os policiais constataram que a motocicleta utilizada pelo homem, uma Honda CG 125 Titan KS, havia sido incendiada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, mas o veículo ficou destruído.
O médico do Samu que prestou os primeiros atendimentos informou aos policiais que a vítima apresentava diversas perfurações superficiais provocadas por arma branca e não havia risco de morte. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Araçatuba, onde permaneceu sob cuidados médicos.
Segundo o registro policial, devido ao estado de agitação, foi necessário administrar sedação. Com isso, o homem não tinha condições de prestar depoimento sobre o ocorrido.
No local dos fatos, os policiais encontraram apenas uma mochila contendo roupas usadas, sem documentos ou qualquer objeto que pudesse auxiliar na identificação da dinâmica do crime. Também não foram localizadas testemunhas que presenciaram a agressão.
A proprietária da motocicleta foi identificada por meio da placa do veículo, porém, conforme o boletim, ela não foi localizada pelos policiais, apesar de residir nas proximidades.
A perícia foi acionada para realizar os levantamentos no local. Conforme o boletim, os vestígios de sangue encontrados não permitiram, inicialmente, esclarecer como ocorreu o ataque.
O caso foi registrado no Plantão Policial como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar o autor e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, ninguém havia sido preso.
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